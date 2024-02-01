В «Мерседес» объявили об уходе чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона в «Феррари»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный строительный форум 100+ Techno Build. День первый. Екатеринбург, мерседес
Хэмилтон перейдет из Mercedes в Ferrari в 2025 году Фото:

Сотрудников Mercedes предупредили о том, что семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон переходит в Ferrari. Это произойдет после окончания сезона-2024. Мужчина заменит в команде Карлоса Сайнса (младшего). Об этом сообщило Sky Sports.

«Текущий контракт Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2025 года, но он покинет команду после этого сезона и заменит Карлоса Сайнса в Ferrari», — передает издание. Отмечается, что гонщик с 2013 года выступает за Mercedes. За это время он успел завоевать семь титулов чемпиона в «Формуле-1», тем самым повторив рекорд немца Михаэля Шумахера. В августе 2023 года Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2025 года. Уточняется, что он был продлен по схеме «1+1», дающей возможность сменить команду перед сезоном-2025.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудников Mercedes предупредили о том, что семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон переходит в Ferrari. Это произойдет после окончания сезона-2024. Мужчина заменит в команде Карлоса Сайнса (младшего). Об этом сообщило Sky Sports. «Текущий контракт Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2025 года, но он покинет команду после этого сезона и заменит Карлоса Сайнса в Ferrari», — передает издание. Отмечается, что гонщик с 2013 года выступает за Mercedes. За это время он успел завоевать семь титулов чемпиона в «Формуле-1», тем самым повторив рекорд немца Михаэля Шумахера. В августе 2023 года Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2025 года. Уточняется, что он был продлен по схеме «1+1», дающей возможность сменить команду перед сезоном-2025.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...