В «Мерседес» объявили об уходе чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона в «Феррари»

01 февраля 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Хэмилтон перейдет из Mercedes в Ferrari в 2025 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудников Mercedes предупредили о том, что семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон переходит в Ferrari. Это произойдет после окончания сезона-2024. Мужчина заменит в команде Карлоса Сайнса (младшего). Об этом сообщило Sky Sports. «Текущий контракт Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2025 года, но он покинет команду после этого сезона и заменит Карлоса Сайнса в Ferrari», — передает издание . Отмечается, что гонщик с 2013 года выступает за Mercedes. За это время он успел завоевать семь титулов чемпиона в «Формуле-1», тем самым повторив рекорд немца Михаэля Шумахера. В августе 2023 года Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2025 года. Уточняется, что он был продлен по схеме «1+1», дающей возможность сменить команду перед сезоном-2025.

Сотрудников Mercedes предупредили о том, что семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон переходит в Ferrari. Это произойдет после окончания сезона-2024. Мужчина заменит в команде Карлоса Сайнса (младшего). Об этом сообщило Sky Sports. «Текущий контракт Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2025 года, но он покинет команду после этого сезона и заменит Карлоса Сайнса в Ferrari», — передает издание. Отмечается, что гонщик с 2013 года выступает за Mercedes. За это время он успел завоевать семь титулов чемпиона в «Формуле-1», тем самым повторив рекорд немца Михаэля Шумахера. В августе 2023 года Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2025 года. Уточняется, что он был продлен по схеме «1+1», дающей возможность сменить команду перед сезоном-2025.