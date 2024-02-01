Залужный пообещал перевооружить ВСУ за пять месяцев

01 февраля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

По словам Залужного, перестройка боевых действий включает в себя также отказ от стереотипного мышления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал перевооружить армию в течение пяти месяцев из-за превосходящих их сил ВС РФ. Такое заявление он сделал до объявления своей возможной отставки. Все это обозначает перестройку боевых действий, которая включает в себя отказ от устаревшего мышления. Также главком армии Киева сообщил о переходе ВСУ на ведение боевых действий с помощью беспилотников. По его мнению, это решение поможет снизить человеческие потери и откроет возможности для нанесения неожиданных ударов по противнику. «Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник. <…> Речь идет о создании совершенно новой государственной системы технологического перевооружения. <…> Создание такой системы может быть достигнуто за пять месяцев», — передает CNN слова Залужного. Главком ВСУ добавил, что все это означает полную перестройку боевых действий, которая включает в себя отказ от стереотипного и устаревшего мышления. Кроме того, Залужный отметил, что украинская армия будет переходить на использование беспилотников. По его словам, подобное откроет возможность нанесения неожиданных массированных ударов по важным объектам противника. А также по узлам связи без помощи развертывания пилотируемой авиации или дорогостоящих ракетных систем. Помимо прочего, дистанционное управление дронами означает использование меньшего количества солдат, которые могут подвергнуться опасности. Тем самым снижается уровень потерь в рядах ВСУ. Также главком украинской армии уточнил, что в 2024 году Киев должен сосредоточить свое внимание на трех направлениях. По его мнению, стоит пустить усилия и на обеспечение ВСУ высокотехнологичными активами. С помощью этого будет представлена «новая философия обучения и ведения боевых действий», учитывающая ограничения в способах использования ресурсов. Ранее Залужный отметил, что по всем направлениям ВС РФ ведут наступательные действия. По его словам, линия фронта остается активной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал перевооружить армию в течение пяти месяцев из-за превосходящих их сил ВС РФ. Такое заявление он сделал до объявления своей возможной отставки. Все это обозначает перестройку боевых действий, которая включает в себя отказ от устаревшего мышления. Также главком армии Киева сообщил о переходе ВСУ на ведение боевых действий с помощью беспилотников. По его мнению, это решение поможет снизить человеческие потери и откроет возможности для нанесения неожиданных ударов по противнику. «Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник. <…> Речь идет о создании совершенно новой государственной системы технологического перевооружения. <…> Создание такой системы может быть достигнуто за пять месяцев», — передает CNN слова Залужного. Главком ВСУ добавил, что все это означает полную перестройку боевых действий, которая включает в себя отказ от стереотипного и устаревшего мышления. Кроме того, Залужный отметил, что украинская армия будет переходить на использование беспилотников. По его словам, подобное откроет возможность нанесения неожиданных массированных ударов по важным объектам противника. А также по узлам связи без помощи развертывания пилотируемой авиации или дорогостоящих ракетных систем. Помимо прочего, дистанционное управление дронами означает использование меньшего количества солдат, которые могут подвергнуться опасности. Тем самым снижается уровень потерь в рядах ВСУ. Также главком украинской армии уточнил, что в 2024 году Киев должен сосредоточить свое внимание на трех направлениях. По его мнению, стоит пустить усилия и на обеспечение ВСУ высокотехнологичными активами. С помощью этого будет представлена «новая философия обучения и ведения боевых действий», учитывающая ограничения в способах использования ресурсов. Ранее Залужный отметил, что по всем направлениям ВС РФ ведут наступательные действия. По его словам, линия фронта остается активной.