Залужный: российские войска наступают по всем направлениям

10 января 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Залужный рассказал о наступлении армии РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Российские войска ведут наступление по всем направлениям на фронте. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем telegram-канале. «Линия фронта остается активной. Российские войска проводят наступательные действия по всем направлениям», — сообщил Залужный в посте. Залужный подчеркнул, что ВСУ держат оборону в сверхсложных условиях. Он добавил, что провел совещание, где обсуждался вопрос по обеспечению первоочередных потребностей войск. Ранее российские войска начали масштабное наступление, которое стало для армии Украины полной неожиданностью. Наступление шло по всей линии фронта, передает RT.

Российские войска ведут наступление по всем направлениям на фронте. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем telegram-канале. «Линия фронта остается активной. Российские войска проводят наступательные действия по всем направлениям», — сообщил Залужный в посте. Залужный подчеркнул, что ВСУ держат оборону в сверхсложных условиях. Он добавил, что провел совещание, где обсуждался вопрос по обеспечению первоочередных потребностей войск. Ранее российские войска начали масштабное наступление, которое стало для армии Украины полной неожиданностью. Наступление шло по всей линии фронта, передает RT.