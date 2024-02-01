На российском ТВ стартует адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

01 февраля 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Создатели адаптации пообещали, что сохранят сюжет турецкого сериала Фото: Анна Майорова © URA.RU В России снимут адаптацию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». На экраны она выйдет 12 февраля 2024 года под названием «Постучись в мою дверь в Москве». В первую очередь сериал будет показан в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko, а позже трансляцию можно будет увидеть на телеканале ТНТ. «Российский сериал «Постучись в мою дверь в Москве», снятый по мотивам популярной турецкой многосерийной истории любви Эды и Серкана, выйдет в сети 12 февраля»», — сообщает RT. Режиссером проекта выступил Всеволод Аравин. Ранее он работал над сериалами «Чужая стая» и «След». Новость по теме Лучшие турецкие сериалы: что посмотреть Главной героиней стала Саша Гордеева, мечтающая стать ландшафтным дизайнером. Однако она была отчислена с последнего курса университета, потому что ее именная стипендия без причины была аннулирована. Обидевшаяся девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, архитектору Сергею Градскому. Но вместо мести Гордеева получает место в компании и возможность доучиться при условии, что будет притворяться девушкой Градского на протяжении двух месяцев. Таким образом мужчина хочет вернуть свою бывшую девушку. В свою очередь, создатели адаптации пообещали, что сохранят основу турецкого сюжета, но с некоторыми отличиями. Роль Саши Гордеевой исполнила Лиана Гриба, а Сергея Градского — Никита Волков. Также в сериале можно увидеть таких актеров, как Екатерина Волкова, Лео Канделаки, Антонина Паперная, Александра Тулинова и других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России снимут адаптацию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». На экраны она выйдет 12 февраля 2024 года под названием «Постучись в мою дверь в Москве». В первую очередь сериал будет показан в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko, а позже трансляцию можно будет увидеть на телеканале ТНТ. «Российский сериал «Постучись в мою дверь в Москве», снятый по мотивам популярной турецкой многосерийной истории любви Эды и Серкана, выйдет в сети 12 февраля»», — сообщает RT. Режиссером проекта выступил Всеволод Аравин. Ранее он работал над сериалами «Чужая стая» и «След». Главной героиней стала Саша Гордеева, мечтающая стать ландшафтным дизайнером. Однако она была отчислена с последнего курса университета, потому что ее именная стипендия без причины была аннулирована. Обидевшаяся девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, архитектору Сергею Градскому. Но вместо мести Гордеева получает место в компании и возможность доучиться при условии, что будет притворяться девушкой Градского на протяжении двух месяцев. Таким образом мужчина хочет вернуть свою бывшую девушку. В свою очередь, создатели адаптации пообещали, что сохранят основу турецкого сюжета, но с некоторыми отличиями. Роль Саши Гордеевой исполнила Лиана Гриба, а Сергея Градского — Никита Волков. Также в сериале можно увидеть таких актеров, как Екатерина Волкова, Лео Канделаки, Антонина Паперная, Александра Тулинова и других.