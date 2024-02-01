На российском ТВ стартует адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Создатели адаптации пообещали, что сохранят сюжет турецкого сериала Фото:

В России снимут адаптацию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». На экраны она выйдет 12 февраля 2024 года под названием «Постучись в мою дверь в Москве». В первую очередь сериал будет показан в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko, а позже трансляцию можно будет увидеть на телеканале ТНТ.

«Российский сериал «Постучись в мою дверь в Москве», снятый по мотивам популярной турецкой многосерийной истории любви Эды и Серкана, выйдет в сети 12 февраля»», — сообщает RT. Режиссером проекта выступил Всеволод Аравин. Ранее он работал над сериалами «Чужая стая» и «След».

Новость по теме
Лучшие турецкие сериалы: что посмотреть

Главной героиней стала Саша Гордеева, мечтающая стать ландшафтным дизайнером. Однако она была отчислена с последнего курса университета, потому что ее именная стипендия без причины была аннулирована. Обидевшаяся девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, архитектору Сергею Градскому. Но вместо мести Гордеева получает место в компании и возможность доучиться при условии, что будет притворяться девушкой Градского на протяжении двух месяцев. Таким образом мужчина хочет вернуть свою бывшую девушку. В свою очередь, создатели адаптации пообещали, что сохранят основу турецкого сюжета, но с некоторыми отличиями.

Роль Саши Гордеевой исполнила Лиана Гриба, а Сергея Градского — Никита Волков. Также в сериале можно увидеть таких актеров, как Екатерина Волкова, Лео Канделаки, Антонина Паперная, Александра Тулинова и других.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России снимут адаптацию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». На экраны она выйдет 12 февраля 2024 года под названием «Постучись в мою дверь в Москве». В первую очередь сериал будет показан в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko, а позже трансляцию можно будет увидеть на телеканале ТНТ. «Российский сериал «Постучись в мою дверь в Москве», снятый по мотивам популярной турецкой многосерийной истории любви Эды и Серкана, выйдет в сети 12 февраля»», — сообщает RT. Режиссером проекта выступил Всеволод Аравин. Ранее он работал над сериалами «Чужая стая» и «След». Главной героиней стала Саша Гордеева, мечтающая стать ландшафтным дизайнером. Однако она была отчислена с последнего курса университета, потому что ее именная стипендия без причины была аннулирована. Обидевшаяся девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, архитектору Сергею Градскому. Но вместо мести Гордеева получает место в компании и возможность доучиться при условии, что будет притворяться девушкой Градского на протяжении двух месяцев. Таким образом мужчина хочет вернуть свою бывшую девушку. В свою очередь, создатели адаптации пообещали, что сохранят основу турецкого сюжета, но с некоторыми отличиями. Роль Саши Гордеевой исполнила Лиана Гриба, а Сергея Градского — Никита Волков. Также в сериале можно увидеть таких актеров, как Екатерина Волкова, Лео Канделаки, Антонина Паперная, Александра Тулинова и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...