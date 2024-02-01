01 февраля 2024

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию «Би-2» в Тель-Авиве

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Корреспондентов не пустили на конференцию, несмотря на разрешение Фото:

Российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию группы «Би-2» в Тель-Авиве. Об этом сообщают РИА Новости.

«Представитель группы Игорь Рубинштейн заявил, что журналистов не пустят на пресс-конференцию, отпуская при этом оскорбления. Менеджер группы пытался силой вывести корреспондента из лобби отеля и вызвал охрану», — сообщает издание.

Также среди недопущенных журналистов присутствовала съемочная группа ВГТРК и группа фрилансеров, которые сотрудничают с российскими изданиями. Музыканты не обращали внимания на попытки заговорить с ними, а представитель МИД Израиля Исраэль Кац пытался разрешить ситуацию с пропуском, но рок-группа пригрозила отменой мероприятия.

Ранее участников коллектива, отыгравших несколько концертов без соответствующего разрешения, задержали в Тайланде. Их держали в тайской тюрьме и оштрафовали на небольшую сумму. Позже музыкантов депортировали в Израиль.

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Российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию группы «Би-2» в Тель-Авиве. Об этом сообщают РИА Новости. «Представитель группы Игорь Рубинштейн заявил, что журналистов не пустят на пресс-конференцию, отпуская при этом оскорбления. Менеджер группы пытался силой вывести корреспондента из лобби отеля и вызвал охрану», — сообщает издание. Также среди недопущенных журналистов присутствовала съемочная группа ВГТРК и группа фрилансеров, которые сотрудничают с российскими изданиями. Музыканты не обращали внимания на попытки заговорить с ними, а представитель МИД Израиля Исраэль Кац пытался разрешить ситуацию с пропуском, но рок-группа пригрозила отменой мероприятия. Ранее участников коллектива, отыгравших несколько концертов без соответствующего разрешения, задержали в Тайланде. Их держали в тайской тюрьме и оштрафовали на небольшую сумму. Позже музыкантов депортировали в Израиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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