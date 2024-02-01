В Челябинске во дворе избили дворника за прогулку с собакой

В Челябинске прохожий избил местного дворника, чья собака якобы покусала нападавшего. Инцидент произошел на улице Каслинская. В пресс-службе ГУ МВД региона подтвердили, что хозяин собаки написал заявление в полицию.
«Я гулял с собакой, и она гавкнула на прохожего, тронула его за штанину. Но моя собака не кусала его», — заявил пострадавший дворник порталу «74.ру».
Агрессивный прохожий вначале кинул глыбу льда в собаку, а затем начал ее душить. Мужчина сумел вырвать питомца из рук, но нападавший начал бить его в лицо, нос и по голове.
В пресс-службе областного главка отметили, что с происшествием разбирается участковый. Сотрудник полиции устанавливает все обстоятельства и местонахождение нападавшего.
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