01 февраля 2024

В Челябинске во дворе избили дворника за прогулку с собакой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Полиция начала расследование инцидента Фото:

В Челябинске прохожий избил местного дворника, чья собака якобы покусала нападавшего. Инцидент произошел на улице Каслинская. В пресс-службе ГУ МВД региона подтвердили, что хозяин собаки написал заявление в полицию.

«Я гулял с собакой, и она гавкнула на прохожего, тронула его за штанину. Но моя собака не кусала его», — заявил пострадавший дворник порталу «74.ру».

Агрессивный прохожий вначале кинул глыбу льда в собаку, а затем начал ее душить. Мужчина сумел вырвать питомца из рук, но нападавший начал бить его в лицо, нос и по голове.

В пресс-службе областного главка отметили, что с происшествием разбирается участковый. Сотрудник полиции устанавливает все обстоятельства и местонахождение нападавшего.

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В Челябинске прохожий избил местного дворника, чья собака якобы покусала нападавшего. Инцидент произошел на улице Каслинская. В пресс-службе ГУ МВД региона подтвердили, что хозяин собаки написал заявление в полицию. «Я гулял с собакой, и она гавкнула на прохожего, тронула его за штанину. Но моя собака не кусала его», — заявил пострадавший дворник порталу «74.ру». Агрессивный прохожий вначале кинул глыбу льда в собаку, а затем начал ее душить. Мужчина сумел вырвать питомца из рук, но нападавший начал бить его в лицо, нос и по голове. В пресс-службе областного главка отметили, что с происшествием разбирается участковый. Сотрудник полиции устанавливает все обстоятельства и местонахождение нападавшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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