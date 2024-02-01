01 февраля 2024

Власти города ЯНАО нашли способ поднять настроение жителям. Фото

Мэрия Губкинского поднимает настроение жителям фотографиями их домашних питомцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Экотакси. Тюмень, улыбка, смех
Горожане не останутся равнодушными к забавным фото домашних животных Фото:

В Губкинском (ЯНАО) на электронных стендах власти города начали размещать забавные фото домашних питомцев, которые им прислали жители. По мнению мэрии, от увиденного у губкинцев обязательно поднимется настроение.

«На городских экранах появились первые фотографии пушистых жителей Губкинского! Уверены, наши звезды никого не оставят равнодушным и поднимут настроение!» — сообщается в telegram-канале мэрии.

Фото домашних животных будут транслироваться в разных частях города. Постепенно власти разместят все полученные кадры, а их поступило не мало.

Забавные фото домашних питомцев Губкинского разместились на городских стендах
Забавные фото домашних питомцев Губкинского разместились на городских стендах

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В Губкинском (ЯНАО) на электронных стендах власти города начали размещать забавные фото домашних питомцев, которые им прислали жители. По мнению мэрии, от увиденного у губкинцев обязательно поднимется настроение. «На городских экранах появились первые фотографии пушистых жителей Губкинского! Уверены, наши звезды никого не оставят равнодушным и поднимут настроение!» — сообщается в telegram-канале мэрии. Фото домашних животных будут транслироваться в разных частях города. Постепенно власти разместят все полученные кадры, а их поступило не мало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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