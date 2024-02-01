Власти города ЯНАО нашли способ поднять настроение жителям. Фото

Мэрия Губкинского поднимает настроение жителям фотографиями их домашних питомцев

02 февраля 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Горожане не останутся равнодушными к забавным фото домашних животных Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) на электронных стендах власти города начали размещать забавные фото домашних питомцев, которые им прислали жители. По мнению мэрии, от увиденного у губкинцев обязательно поднимется настроение. «На городских экранах появились первые фотографии пушистых жителей Губкинского! Уверены, наши звезды никого не оставят равнодушным и поднимут настроение!» — сообщается в telegram-канале мэрии. Фото домашних животных будут транслироваться в разных частях города. Постепенно власти разместят все полученные кадры, а их поступило не мало. Забавные фото домашних питомцев Губкинского разместились на городских стендах Telegram-канал Администрации Губкинского, https://t.me/gubadm89

В Губкинском (ЯНАО) на электронных стендах власти города начали размещать забавные фото домашних питомцев, которые им прислали жители. По мнению мэрии, от увиденного у губкинцев обязательно поднимется настроение. «На городских экранах появились первые фотографии пушистых жителей Губкинского! Уверены, наши звезды никого не оставят равнодушным и поднимут настроение!» — сообщается в telegram-канале мэрии. Фото домашних животных будут транслироваться в разных частях города. Постепенно власти разместят все полученные кадры, а их поступило не мало.