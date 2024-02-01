Горожане не останутся равнодушными к забавным фото домашних животных
В Губкинском (ЯНАО) на электронных стендах власти города начали размещать забавные фото домашних питомцев, которые им прислали жители. По мнению мэрии, от увиденного у губкинцев обязательно поднимется настроение.
«На городских экранах появились первые фотографии пушистых жителей Губкинского! Уверены, наши звезды никого не оставят равнодушным и поднимут настроение!» — сообщается в telegram-канале мэрии.
Фото домашних животных будут транслироваться в разных частях города. Постепенно власти разместят все полученные кадры, а их поступило не мало.
Забавные фото домашних питомцев Губкинского разместились на городских стендах
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