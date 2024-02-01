Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в Преднестровье

02 февраля 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

В страну обещают не пустить организаторов выборов из России Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Власти Молдавии не допустят открытия избирательных участков к выборам президента России на территории непризнанного Приднестровья. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу. «Незаконно открывать избирательные участки России в Преднестровье без согласия с Молдавией. Это раньше на это закрывали глаза», — заявил Гросу в и интервью телеканалу Jurnal . Спикер парламента отметил, что власти Молдавии также могут запретить голосование в российском посольстве в Кишиневе. Молдавия с приходом к власти Майи Санду стала искусственно сокращать количество избирательных участков на выборах президента России, считает глава ЦИК России Элла Памфилова, пишет RT.

Власти Молдавии не допустят открытия избирательных участков к выборам президента России на территории непризнанного Приднестровья. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу. «Незаконно открывать избирательные участки России в Преднестровье без согласия с Молдавией. Это раньше на это закрывали глаза», — заявил Гросу в и интервью телеканалу Jurnal. Спикер парламента отметил, что власти Молдавии также могут запретить голосование в российском посольстве в Кишиневе. Молдавия с приходом к власти Майи Санду стала искусственно сокращать количество избирательных участков на выборах президента России, считает глава ЦИК России Элла Памфилова, пишет RT.