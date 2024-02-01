01 февраля 2024

Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в Преднестровье

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Клипарт. Верхняя Пышма, избирательные урны
В страну обещают не пустить организаторов выборов из России Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Власти Молдавии не допустят открытия избирательных участков к выборам президента России на территории непризнанного Приднестровья. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу.

«Незаконно открывать избирательные участки России в Преднестровье без согласия с Молдавией. Это раньше на это закрывали глаза», — заявил Гросу в и интервью телеканалу Jurnal.

Спикер парламента отметил, что власти Молдавии также могут запретить голосование в российском посольстве в Кишиневе. Молдавия с приходом к власти Майи Санду стала искусственно сокращать количество избирательных участков на выборах президента России, считает глава ЦИК России Элла Памфилова, пишет RT.

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Власти Молдавии не допустят открытия избирательных участков к выборам президента России на территории непризнанного Приднестровья. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу. «Незаконно открывать избирательные участки России в Преднестровье без согласия с Молдавией. Это раньше на это закрывали глаза», — заявил Гросу в и интервью телеканалу Jurnal. Спикер парламента отметил, что власти Молдавии также могут запретить голосование в российском посольстве в Кишиневе. Молдавия с приходом к власти Майи Санду стала искусственно сокращать количество избирательных участков на выборах президента России, считает глава ЦИК России Элла Памфилова, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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