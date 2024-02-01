Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в Преднестровье

Власти Молдавии не допустят открытия избирательных участков к выборам президента России на территории непризнанного Приднестровья. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу.
«Незаконно открывать избирательные участки России в Преднестровье без согласия с Молдавией. Это раньше на это закрывали глаза», — заявил Гросу в и интервью телеканалу
Спикер парламента отметил, что власти Молдавии также могут запретить голосование в российском посольстве в Кишиневе. Молдавия с приходом к власти Майи Санду стала искусственно сокращать количество избирательных участков на выборах президента России, считает глава ЦИК России Элла Памфилова, пишет RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.