Жители Тюменской области стали вовремя платить налоги

02 февраля 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

Количество должников по налогам в регионе за год сократилось на 20,4% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области на 1 января 2024 года 358 тысяч человек имеют долги по уплате налогов. По информации регионального Управления ФНС, показатель снизился в сравнении с прошлым годом на 20,4%. «Количество налогоплательщиков — физических лиц, имеющих по состоянию на 1 января 2024 года задолженность, составляет 358 тысяч человек. Это на 20,4% меньше, чем в аналогичный период 2023 года», — передает РБК Тюмень информацию от ФНС в регионе. Более всего задолженностей жители области имеют по транспортному налогу. Его доля составляет 66,8%. Положительным в статистике региона является снижение долгов физических лиц по уплате налога на имущество. На 1 января 2024 года этот показатель составил 1,2 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество должников по имущественному налогу сократилось на 12,4%. В конце 2023 года власти региона предложили новую налоговую льготу для ближайших родственников погибших или умерших ветеранов боевых действий в зоне СВО, а также инвалидов войны и участников ВОВ, проживающих в Тюменской области. Их решили освободить от уплаты транспортного налога. Принятая льгота распространяется на договоры, заключенные с 1 января 2022 года.

В Тюменской области на 1 января 2024 года 358 тысяч человек имеют долги по уплате налогов. По информации регионального Управления ФНС, показатель снизился в сравнении с прошлым годом на 20,4%. «Количество налогоплательщиков — физических лиц, имеющих по состоянию на 1 января 2024 года задолженность, составляет 358 тысяч человек. Это на 20,4% меньше, чем в аналогичный период 2023 года», — передает РБК Тюмень информацию от ФНС в регионе. Более всего задолженностей жители области имеют по транспортному налогу. Его доля составляет 66,8%. Положительным в статистике региона является снижение долгов физических лиц по уплате налога на имущество. На 1 января 2024 года этот показатель составил 1,2 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество должников по имущественному налогу сократилось на 12,4%. В конце 2023 года власти региона предложили новую налоговую льготу для ближайших родственников погибших или умерших ветеранов боевых действий в зоне СВО, а также инвалидов войны и участников ВОВ, проживающих в Тюменской области. Их решили освободить от уплаты транспортного налога. Принятая льгота распространяется на договоры, заключенные с 1 января 2022 года.