В КСП назвали сумму ежемесячной выплаты безработным челябинцам

В Челябинской области максимальное пособие по безработице в 2024 году составило 12 792 рубля. О том, что сумма ежемесячной выплаты безработным начинается от полутора тысяч рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«Пособие в общих случаях рассчитывается так: первые три месяца — 75% от средней зарплаты, но не больше 12 792 рублей. При этом минимальное пособие составляет полторы тысячи рублей», — сообщили в КСП.
В случае, когда безработный остается на учете еще на три месяца, сумма выплат сокращается до пяти тысяч рублей или 60% от средней зарплаты. Челябинцы, работавшие в течение года перед получением выплат, могут состоять на учете до шести месяцев.
В предпенсионном возрасте пособие на аналогичных условиях можно получать до 24 месяцев. Сумма сокращается к седьмому месяцу учета — с 60% до 45% от средней зарплаты. Минимальное пособие платят четырем категориям граждан. На полторы тысячи рублей в течение трех месяцев могут рассчитывать:
- Не имеющие опыта работы или не работающие больше года;
- Проработавшие менее 26 недель за год;
- Уволенные за проступки;
- Отчисленные с обучения, на которое направил центр занятости;
Для повторной постановки в центр занятости условия зависят от причины снятия. После увольнения с работы на учет можно встать на следующий день, а после отказа центра занятости регистрировать обратившегося должно пройти 30 дней. Спустя три месяца на выплаты может рассчитывать безработный, который находился на учете год, но так и не трудоустроился.
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