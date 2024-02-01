01 февраля 2024

В КСП назвали сумму ежемесячной выплаты безработным челябинцам

КСП: безработные челябинцы получают пособие до 12 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальная сумма пособия по безработице составляет 12 792 рубля Фото:

В Челябинской области максимальное пособие по безработице в 2024 году составило 12 792 рубля. О том, что сумма ежемесячной выплаты безработным начинается от полутора тысяч рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Пособие в общих случаях рассчитывается так: первые три месяца — 75% от средней зарплаты, но не больше 12 792 рублей. При этом минимальное пособие составляет полторы тысячи рублей», — сообщили в КСП.

В случае, когда безработный остается на учете еще на три месяца, сумма выплат сокращается до пяти тысяч рублей или 60% от средней зарплаты. Челябинцы, работавшие в течение года перед получением выплат, могут состоять на учете до шести месяцев.

В предпенсионном возрасте пособие на аналогичных условиях можно получать до 24 месяцев. Сумма сокращается к седьмому месяцу учета — с 60% до 45% от средней зарплаты. Минимальное пособие платят четырем категориям граждан. На полторы тысячи рублей в течение трех месяцев могут рассчитывать:

  • Не имеющие опыта работы или не работающие больше года;
  • Проработавшие менее 26 недель за год;
  • Уволенные за проступки;
  • Отчисленные с обучения, на которое направил центр занятости;

Для повторной постановки в центр занятости условия зависят от причины снятия. После увольнения с работы на учет можно встать на следующий день, а после отказа центра занятости регистрировать обратившегося должно пройти 30 дней. Спустя три месяца на выплаты может рассчитывать безработный, который находился на учете год, но так и не трудоустроился.

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В Челябинской области максимальное пособие по безработице в 2024 году составило 12 792 рубля. О том, что сумма ежемесячной выплаты безработным начинается от полутора тысяч рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Пособие в общих случаях рассчитывается так: первые три месяца — 75% от средней зарплаты, но не больше 12 792 рублей. При этом минимальное пособие составляет полторы тысячи рублей», — сообщили в КСП. В случае, когда безработный остается на учете еще на три месяца, сумма выплат сокращается до пяти тысяч рублей или 60% от средней зарплаты. Челябинцы, работавшие в течение года перед получением выплат, могут состоять на учете до шести месяцев. В предпенсионном возрасте пособие на аналогичных условиях можно получать до 24 месяцев. Сумма сокращается к седьмому месяцу учета — с 60% до 45% от средней зарплаты. Минимальное пособие платят четырем категориям граждан. На полторы тысячи рублей в течение трех месяцев могут рассчитывать: Для повторной постановки в центр занятости условия зависят от причины снятия. После увольнения с работы на учет можно встать на следующий день, а после отказа центра занятости регистрировать обратившегося должно пройти 30 дней. Спустя три месяца на выплаты может рассчитывать безработный, который находился на учете год, но так и не трудоустроился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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