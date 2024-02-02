Премьер Киргизии экстренно уехал с форума в Казахстане из-за ЧП в своей стране

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Совместное Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ, с участием Михаила Мишустина. Москва, жапаров акылбек
Акылбек Жапаров экстренно вернулся к себе в страну из-за ЧП в Бишкеке Фото:

Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров экстренно покинул заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Алма-Аты и вернулся в Бишкек (Кыргызстан). Причиной послужило чрезвычайное происшествие на тепловой электростанции в столице.

«В связи с аварией на ТЭЦ Бишкека председатель кабинета министров экстренно возвращается из Алма-Аты и не примет участие в заседании ЕМПС», — уточнил пресс-секретарь руководителя кабмина Дайырбек Орунбеков. Его слова передает ТАСС.

Изначально Акылбек Жапаров прибыл в Алма-Аты 1 февраля. Там он планировал принять участие не только в Евразийском совете, но и посетить международный цифровой форум Digital Almaty. В мероприятии совета также принимает участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля.

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Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров экстренно покинул заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Алма-Аты и вернулся в Бишкек (Кыргызстан). Причиной послужило чрезвычайное происшествие на тепловой электростанции в столице. «В связи с аварией на ТЭЦ Бишкека председатель кабинета министров экстренно возвращается из Алма-Аты и не примет участие в заседании ЕМПС», — уточнил пресс-секретарь руководителя кабмина Дайырбек Орунбеков. Его слова передает ТАСС. Изначально Акылбек Жапаров прибыл в Алма-Аты 1 февраля. Там он планировал принять участие не только в Евразийском совете, но и посетить международный цифровой форум Digital Almaty. В мероприятии совета также принимает участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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