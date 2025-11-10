Пассажиры парома Seabridge не могут улететь домой
Пассажирский паром Seabridge вышел из Трабзона 7 ноября (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пассажиры парома Seabridge, который выполнял первый за 14 лет рейс из турецкого Трабзона в российский порт Сочи, остаются на борту. В их отправке домой «есть небольшие сложности» из-за транзитных перелетов. Об этом сообщил руководитель компании, организатор маршрута «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.
«Есть небольшие сложности в связи с тем, что транзитные перелеты и сложно там со стыковками», — рассказал Туркменян РИА Новости. Партнеры компании и коллеги из Турции занимаются графиком отправки пассажиров домой. Также Туркменян утверждал, что паром получил разрешение на вход в территориальные воды России и после досмотра должен был зайти в сочинский порт.
Пассажирский паром Seabridge вышел из Трабзона 7 ноября и на следующий день встал на рейд в Сочи. Однако судно не получило разрешения на заход. На борту парома находились 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 россиян. В Ассоциации туроператоров России объяснили ситуацию двумя причинами: у судна нет разрешения на вход на территорию России; порт был закрыт для проведения учений. Власти Кубани назвали начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном преждевременным.
