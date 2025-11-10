Самые частые вопросы о возможном отключении РФ от глобального интернета: подробное разъяснение важных аспектов

В России не планируют отключать интернет, отмечали в Минцифры Фото: Создано в Midjourney

Роскомнадзор получит право «отключить» российский сегмент интернета (Рунет) от мировой сети — правительство РФ утвердило правила такого отключения. После появления этой информации у россиян родилось множество вопросов, которые порой доходят до крайностей: действительно ли в России могут ограничить работу всего интернета, из-за чего его могут «отключать», и главное — что изменится в повседневной жизни российских граждан. Ответы на все эти и многие другие вопросы — в материале URA.RU.

Действительно ли Россию собираются изолировать от интернета

Полная изоляция от глобальной сети в России не рассматривается. Это может создать проблемы для российского сегмента интернета.

Новые меры необходимы для противодействия определенным угрозам. При этом сам риск изоляции от глобальной сети включен в перечень таких угроз. Такое отключение может нанести вред устойчивости и безопасности интернета в РФ. Именно в связи с этим был принят новый закон, направленный на противодействие подобным опасностям.

Продолжение после рекламы

Как сообщает ТАСС, в перечне угроз находятся риски нарушения взаимодействия российской сети связи общего пользования с зарубежными сетями. Это, в свою очередь, может привести к невозможности обмена информацией между пользователями и доступа к интернет-ресурсам, размещенным на территории других государств.

Еще в 2022 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что страна не собирается отгораживаться от глобального интернета. К тому же, по его словам, это практически невозможно. Отключение России от мировой сети возможно только извне, и именно для этого случая уже в то время принимались все необходимые меры.

Из-за чего в России могут «отключить» интернет

Отключения предусмотрены только в случае внешних угроз Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Теперь в стране официально закреплен механизм, предусматривающий отключения России от мирового интернета и перевод Рунета на централизованное управление только в случае внешних угроз или внутренних серьезных сбоев. Для этого вводятся следующие меры: блокировка сайтов, фильтрация трафика и перенаправление данных через государственные серверы, а также выдавать обязательные предписания операторам связи.

Целью заявлено обеспечение «цифрового суверенитета» и бесперебойной работы интернета в стране. Все это следует из постановления на сайте официального опубликования правовых актов.

Помимо этого, специалистами в России проводятся исследования, которые показывают возможность создания глубоких нейросетевых фильтров. Они смогут заблокировать вредоносный трафик, который «обернут» в маскирующие протоколы.

Могут ли операторы связи сами отключать интернет

В рамках нового закона правительство обновило регламент для операторов связи на случай чрезвычайных ситуаций, таких как масштабные сбои, кибератаки или разрыв соединения с зарубежными интернет-серверами. Эти правила действуют уже в течение нескольких лет, и их актуализация не повлечет за собой никаких изменений для абонентов. Ключевым моментом является то, что обновлённые правила в законодательном порядке закрепляют обязанность операторов беспрекословно выполнять все указания и предписания Роскомнадзора в таких ситуациях.

Кто будет главный по новым правилам

Интернет в России будет находится под управлением трех ведомств — Минцифры, Роскомнадзора и ФСБ. Они имеют право выдавать обязательные указания операторам связи и точкам обмена трафиком, фактически централизуя управление интернет-коммуникациями в стране.

Правдивы ли сообщения о намерении отключить интернет

О якобы возможных отключениях интернета в России писали в различных мессенджерах и медиа еще до принятия последнего закона. Тогда в Минцифры подчеркивали, что все подобные сообщения ложные, и у страны нет планов по отключению интернета.

Продолжение после рекламы

Что изменится в жизни россиян

Новые меры лишь регулируют уже принятые положения Фото: Создано в Midjourney

Для клиентов операторов никаких изменений не произойдет, а услуги будут оказываться как обычно. Об этом рассказал представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в беседе с РБК.

Постановление , которое касается интернета, всего лишь формализирует сложившуюся практику управления Рунетом. Об этом рассказал бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий с РБК.

Такого же мнения придерживается и гендиректор Piter-IX Николай Метлюк и глава группы компаний «Рунити» Андрей Кузьмичев. По их словам, все изменения в законодательстве лишь конкретизируют перечень угроз и закрепляет полномочия Роскомнадзора по их выявлению и предотвращению с использованием существующих инструментов.

Когда появилась информация о новом законе

Этот документ впервые был принят в 2020 году, а затем корректировался в 2021 и 2023 годах. Они были созданы для выполнения требований закона о суверенном Рунете, который начал действовать с ноября 2019 года. Согласно этому закону, все российские операторы связи обязаны устанавливать на свои сети специальное оборудование — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), предоставляемые Роскомнадзором.

При этом в стране уже вводились ограничения — но только для отдельных ресурсов из-за авторского права. При этом все подобные ограничения проходят через суд, отметил доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха, кандидат технических наук Даниил Курушин в беседе с изданием Properm.ru, подчеркнувший, что у РКН нет цели отключить Рунет. Также уже ограничивалась работа ряда ресурсов в связи их блокировкой, запретом или признанием их деятельности опасной для РФ.

Были ли до этого ограничения интернета

Роскомнадзор ежегодно осуществляет проверку «готовности ключевых систем обеспечения устойчивости» российского сегмента Интернета. Это заявление было сделано после того, как появилась информация о нарушениях в работе сети в одну из ночей декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в разговоре с РБК.

Могут ли в России ввести вход в интернет по «Госуслугам»