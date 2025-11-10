Лукашенко ответил, будут ли «Буревестник» и «Посейдон» размещены в Беларуси
Лукашенко напомнил, что Беларусь располагает тактическим ядерным оружием
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Беларуси не требуется такое оружие, как «Буревестник» и «Посейдон». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
«„Буревестник“, „Посейдон“ нам не нужен, конечно» — сказал Лукашенко на совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны на 2026–2030 годы. Президент пояснил, что «Буревестник» способен летать в течение суток и может поразить любую точку, будучи запущенным, например, из Владивостока. Относительно «Посейдона» Лукашенко выразил сомнение в целесообразности его использования в белорусских условиях. Он иронично заметил, что вряд ли будет целесообразно запускать такой аппарат с озера Нарочь в Минской области.
Президент напомнил, что благодаря хорошим отношениям с Россией Беларусь располагает тактическим ядерным оружием. Кроме того, уже в декабре на боевое дежурство поступит комплекс «Орешник». Президент подчеркнул, что имеющихся средств достаточно для обеспечения безопасности страны.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Ракета продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Испытательный полет «Буревестника» составил 14 тысяч километров.
«Посейдон» представляет собой автономный необитаемый подводный аппарат, отличительной чертой которого является наличие ядерной энергетической установки. Благодаря этому «Посейдон» способен преодолевать практически любые расстояния.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.