Лукашенко ответил, будут ли «Буревестник» и «Посейдон» размещены в Беларуси

Беларуси не требуется такое оружие, как «Буревестник» и «Посейдон». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«„Буревестник“, „Посейдон“ нам не нужен, конечно» — сказал Лукашенко на совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны на 2026–2030 годы. Президент пояснил, что «Буревестник» способен летать в течение суток и может поразить любую точку, будучи запущенным, например, из Владивостока. Относительно «Посейдона» Лукашенко выразил сомнение в целесообразности его использования в белорусских условиях. Он иронично заметил, что вряд ли будет целесообразно запускать такой аппарат с озера Нарочь в Минской области.

Президент напомнил, что благодаря хорошим отношениям с Россией Беларусь располагает тактическим ядерным оружием. Кроме того, уже в декабре на боевое дежурство поступит комплекс «Орешник». Президент подчеркнул, что имеющихся средств достаточно для обеспечения безопасности страны.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Ракета продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Испытательный полет «Буревестника» составил 14 тысяч километров.