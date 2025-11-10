ВСУ атаковали Шебекино, ранен боец самообороны

Беспилотники атаковали Белгородскую область Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские беспилотники атаковали город Шебекино и село Чайки Белгородской области. В результате атак есть пострадал боец самообороны и повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Два муниципалитета атакованы беспилотниками ВСУ. <...> В городе Шебекино при отражении атаки беспилотника получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья боец самообороны», — написал глава области в своем telegram-канале. В Шебекинской центральной районной больнице пострадавший получил всю необходимую помощь.

В городе также зафиксированы повреждения инфраструктуры: в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадали остекление и фасад первого этажа многоквартирного дома, поврежден припаркованный автомобиль. Еще один дрон атаковал частное домовладение, где повреждены фасад, ограждение и автобус. В селе Чайки беспилотник нанес удар по движущемуся легковому автомобилю, транспортное средство получило повреждения.

