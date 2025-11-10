ВСУ атаковали Шебекино, ранен боец самообороны
Беспилотники атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали город Шебекино и село Чайки Белгородской области. В результате атак есть пострадал боец самообороны и повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Два муниципалитета атакованы беспилотниками ВСУ. <...> В городе Шебекино при отражении атаки беспилотника получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья боец самообороны», — написал глава области в своем telegram-канале. В Шебекинской центральной районной больнице пострадавший получил всю необходимую помощь.
В городе также зафиксированы повреждения инфраструктуры: в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадали остекление и фасад первого этажа многоквартирного дома, поврежден припаркованный автомобиль. Еще один дрон атаковал частное домовладение, где повреждены фасад, ограждение и автобус. В селе Чайки беспилотник нанес удар по движущемуся легковому автомобилю, транспортное средство получило повреждения.
Это не первая атака, совершенная на Белгородскую область. Ранее, 4 ноября, в МЧС России по региону сообщили об очередном обстреле Шебекинского муниципального округа. В ведомстве призвали жителей города Шебекино спуститься в подвалы или другие укрытия, передает «Царьград».
