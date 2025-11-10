Скандально известного гендиректора ГК «Пикет» не отпустили на СВО

Гендиректор ГК «Пикет» Есипов, который обвиняется в поставке более 20 тысяч некачественных бронежилетов, не будет направлен на СВО. Такое решение принял Мещанский суд Москвы. Вердикт был внесен, несмотря на признание Есиповым вины и его сотрудничество со следствием. По данным следствия, сотрудники компании присвоили средства Минобороны в рамках госконтракта. При этом поставленные бронежилеты не соответствовали установленным требованиям. Предварительный размер ущерба оценивается в сумму свыше 2 млрд рублей.