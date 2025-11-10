McDonald's зарегистрировал новые товарные знаки в России
10 ноября 2025 в 16:35
Сеть ресторанов фастфуда McDonald's зарегистрировал два новых товарных знака в России. Ресторан быстрого питания подал заявку на марку "Биг Тейсти" и "МакДоставка". Об этом свидетельсвтуют данные Роспатента.
