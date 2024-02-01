Свердловчанин отправил девушке фото голого сына и попал под статью

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина отправил девушке фотографию голого сына по ее просьбе и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash.
«Дмитрий познакомился с Кариной в Сети, она предложила ему обменяться интимными фотографиями. Мужчина скинул и невзначай сказал, что рядом восьмилетний сын. Девушка попросила отправить ей фотографию голого ребенка, пообещав сделать такое же. После Дмитрий попал под уголовную статью», — пишет Ural Mash.
По данным канала, девушка несколько раз проворачивала похожую схему. Таким образом она якобы шантажировала мужчин. Теперь Дмитрию грозит до десяти лет лишения свободы. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
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