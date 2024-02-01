01 февраля 2024

Свердловчанин отправил девушке фото голого сына и попал под статью

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу Олега Дудко, заседание от 6 июня. Екатеринбург, уголовное дело, судебный процесс
Мужчина сфотографировал сына по просьбе малознакомой девушки Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина отправил девушке фотографию голого сына по ее просьбе и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash.

«Дмитрий познакомился с Кариной в Сети, она предложила ему обменяться интимными фотографиями. Мужчина скинул и невзначай сказал, что рядом восьмилетний сын. Девушка попросила отправить ей фотографию голого ребенка, пообещав сделать такое же. После Дмитрий попал под уголовную статью», — пишет Ural Mash.

По данным канала, девушка несколько раз проворачивала похожую схему. Таким образом она якобы шантажировала мужчин. Теперь Дмитрию грозит до десяти лет лишения свободы. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина отправил девушке фотографию голого сына по ее просьбе и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash. «Дмитрий познакомился с Кариной в Сети, она предложила ему обменяться интимными фотографиями. Мужчина скинул и невзначай сказал, что рядом восьмилетний сын. Девушка попросила отправить ей фотографию голого ребенка, пообещав сделать такое же. После Дмитрий попал под уголовную статью», — пишет Ural Mash. По данным канала, девушка несколько раз проворачивала похожую схему. Таким образом она якобы шантажировала мужчин. Теперь Дмитрию грозит до десяти лет лишения свободы. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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