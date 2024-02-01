01 февраля 2024

Синоптик раскрыл, какая погода ждет екатеринбуржцев в феврале

Синоптик Пулин: в феврале в Екатеринбурге ожидается теплая погода
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Норма осадков не превысит месячный показатель Фото:

В феврале погода в Екатеринбурге преимущественно будет теплой. Однако на последней неделе месяца, возможно, все же похолодает. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Антициклон будет медленно прогреваться, становясь высотно-теплым, суточный ход температуры воздуха при этом может быть значительным. В третьей декаде февраля вновь высокая вероятность преобладания циклонической активности, осадки возобновятся. В заключительной пятидневке месяца, возможно, очередное похолодание», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его данным, средняя температура в городе будет в пределах -9…-11 градусов.

Норма осадков в Екатеринбурге на февраль составит 19 мм. «Таким образом, в первой половине месяца, как и в январе, в городе вновь можно ожидать месячное количество осадков», — добавил Пулин.

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В феврале погода в Екатеринбурге преимущественно будет теплой. Однако на последней неделе месяца, возможно, все же похолодает. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Антициклон будет медленно прогреваться, становясь высотно-теплым, суточный ход температуры воздуха при этом может быть значительным. В третьей декаде февраля вновь высокая вероятность преобладания циклонической активности, осадки возобновятся. В заключительной пятидневке месяца, возможно, очередное похолодание», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его данным, средняя температура в городе будет в пределах -9…-11 градусов. Норма осадков в Екатеринбурге на февраль составит 19 мм. «Таким образом, в первой половине месяца, как и в январе, в городе вновь можно ожидать месячное количество осадков», — добавил Пулин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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