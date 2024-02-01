01 февраля 2024

В Челябинске два пожара в квартирах произошли из-за стиральных машин. Фото

В Челябинске из-за стиральной машины загорелась квартира
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, квартира, возгорание, дом, многоквартирный дом
Возгорание из-за стиральной машины за два дня произошло уже во второй раз Фото:

В Челябинске 2 февраля в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту из-за стиральной машины загорелась квартира, жильцы были эвакуированы. Накануне пожар на Университетской Набережной произошел по аналогичной причине, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«1 февраля мы писали о возгорании стиральной машины, которую оставили на ночь включенной в сеть. Сегодня в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту случилось аналогичное ЧП», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили специалисты, короткое замыкание стиральной машины привело к пожару и эвакуации людей. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано, но теперь затратный ремонт домочадцам обеспечен.

За два дня возгорание из-за стиральной машины произошло уже во второй раз. Ночью 1 февраля в многоквартирном доме на Университетской Набережной загорелась квартира, где также замкнуло стиральную машину, на тот момент она не работала, просто вилку прибора не вытащили из розетки.

В Челябинске 2 февраля в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту из-за стиральной машины загорелась квартира
В Челябинске 2 февраля в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту из-за стиральной машины загорелась квартира
Фото:
Жильцы были эвакуированы
Жильцы были эвакуированы
Фото:
Ночью 1 февраля в многоквартирном доме на Университетской Набережной загорелась квартира, где тоже замкнуло стиральную машину, которая в тот момент даже не работала
Ночью 1 февраля в многоквартирном доме на Университетской Набережной загорелась квартира, где тоже замкнуло стиральную машину, которая в тот момент даже не работала
Фото:

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В Челябинске 2 февраля в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту из-за стиральной машины загорелась квартира, жильцы были эвакуированы. Накануне пожар на Университетской Набережной произошел по аналогичной причине, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «1 февраля мы писали о возгорании стиральной машины, которую оставили на ночь включенной в сеть. Сегодня в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту случилось аналогичное ЧП», — сообщили в пресс-службе. Как отметили специалисты, короткое замыкание стиральной машины привело к пожару и эвакуации людей. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано, но теперь затратный ремонт домочадцам обеспечен. За два дня возгорание из-за стиральной машины произошло уже во второй раз. Ночью 1 февраля в многоквартирном доме на Университетской Набережной загорелась квартира, где также замкнуло стиральную машину, на тот момент она не работала, просто вилку прибора не вытащили из розетки.
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