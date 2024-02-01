В Челябинске два пожара в квартирах произошли из-за стиральных машин. Фото

В Челябинске из-за стиральной машины загорелась квартира

02 февраля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Возгорание из-за стиральной машины за два дня произошло уже во второй раз Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске 2 февраля в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту из-за стиральной машины загорелась квартира, жильцы были эвакуированы. Накануне пожар на Университетской Набережной произошел по аналогичной причине, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «1 февраля мы писали о возгорании стиральной машины, которую оставили на ночь включенной в сеть. Сегодня в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту случилось аналогичное ЧП», — сообщили в пресс-службе. Как отметили специалисты, короткое замыкание стиральной машины привело к пожару и эвакуации людей. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано, но теперь затратный ремонт домочадцам обеспечен. За два дня возгорание из-за стиральной машины произошло уже во второй раз. Ночью 1 февраля в многоквартирном доме на Университетской Набережной загорелась квартира, где также замкнуло стиральную машину, на тот момент она не работала, просто вилку прибора не вытащили из розетки. В Челябинске 2 февраля в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту из-за стиральной машины загорелась квартира Фото: пресс-служба МЧС по региону Жильцы были эвакуированы Фото: пресс-служба МЧС по региону Ночью 1 февраля в многоквартирном доме на Университетской Набережной загорелась квартира, где тоже замкнуло стиральную машину, которая в тот момент даже не работала Фото: пресс-служба МЧС по региону

В Челябинске 2 февраля в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту из-за стиральной машины загорелась квартира, жильцы были эвакуированы. Накануне пожар на Университетской Набережной произошел по аналогичной причине, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «1 февраля мы писали о возгорании стиральной машины, которую оставили на ночь включенной в сеть. Сегодня в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту случилось аналогичное ЧП», — сообщили в пресс-службе. Как отметили специалисты, короткое замыкание стиральной машины привело к пожару и эвакуации людей. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано, но теперь затратный ремонт домочадцам обеспечен. За два дня возгорание из-за стиральной машины произошло уже во второй раз. Ночью 1 февраля в многоквартирном доме на Университетской Набережной загорелась квартира, где также замкнуло стиральную машину, на тот момент она не работала, просто вилку прибора не вытащили из розетки.