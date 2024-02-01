Глава курганского округа Максимовских подключился к проблеме с буллингом в школе. Видео

02 февраля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Сергею Максимовских (на фото) пришлось разбираться с буллингом в местной школе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава Шумихинского округа Курганской области Сергей Максимовских подключился к проблеме с буллингом в местной школе. Он просил маму пострадавшей девочки обратиться в суд с иском на родителей обидчицы ее дочери. Женщина отказалась. Об этом мама школьницы Анастасия Рязанова сообщила корреспонденту URA.RU. «Сегодня глава и отдел образования убеждали подать иск на возмещение морального вреда. Я против. Во-первых, это не решение проблемы. Во-вторых, честь семьи я оцениваю несколько выше, чем деньги. Главное наказание для матери это то, что у нее такая дочь», — рассказала корреспонденту URA.RU Рязанова. Как рассказала журналисту мама, ей позвонила ее дочь и сообщила о том, что ее избили. Причиной конфликта между школьницами считают то, что пострадавшая девочка негативно высказалась о своих сверстницах в юбках. Сама Рязанова не верит, что ее дочь могла так сказать. Женщина выступила в защиту родителей обидчицы своей дочери. Она призывает не писать негативные комментарии маме обидчицы. Также Рязанова попросила у главы округа Максимовских не наказывать педагогов и директора школы. Ранее URA.RU писало, что полиция проводит проверку из-за буллинга в школе Шумихи Курганской области. В сети появилось видео с избиением школьницы своей сверстницей. Проверку вместе с правоохранительными органами начал и в администрации Шумихинского округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Шумихинского округа Курганской области Сергей Максимовских подключился к проблеме с буллингом в местной школе. Он просил маму пострадавшей девочки обратиться в суд с иском на родителей обидчицы ее дочери. Женщина отказалась. Об этом мама школьницы Анастасия Рязанова сообщила корреспонденту URA.RU. «Сегодня глава и отдел образования убеждали подать иск на возмещение морального вреда. Я против. Во-первых, это не решение проблемы. Во-вторых, честь семьи я оцениваю несколько выше, чем деньги. Главное наказание для матери это то, что у нее такая дочь», — рассказала корреспонденту URA.RU Рязанова. Как рассказала журналисту мама, ей позвонила ее дочь и сообщила о том, что ее избили. Причиной конфликта между школьницами считают то, что пострадавшая девочка негативно высказалась о своих сверстницах в юбках. Сама Рязанова не верит, что ее дочь могла так сказать. Женщина выступила в защиту родителей обидчицы своей дочери. Она призывает не писать негативные комментарии маме обидчицы. Также Рязанова попросила у главы округа Максимовских не наказывать педагогов и директора школы. Ранее URA.RU писало, что полиция проводит проверку из-за буллинга в школе Шумихи Курганской области. В сети появилось видео с избиением школьницы своей сверстницей. Проверку вместе с правоохранительными органами начал и в администрации Шумихинского округа.