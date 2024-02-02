ЦИК озвучил число избирателей на выборах президента РФ

ЦИК РФ: в президентских выборах РФ примут участие более 100 млн избирателей

02 февраля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

В России более 100 млн избирателей примут участие в президентских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В России на предстоящих президентских выборах зарегистрировано более 100 миллионов избирателей. Кроме того, около двух миллионов будут участвовать в выборах за пределами страны. Об этом заявили в ЦИК РФ. «В России — 112 309 947 избирателей. За пределами России — 1 890 863 человек», — приводит данные ЦИК РФ. Кроме того, впервые данные представлены с учетом участия новых российских регионов, подчеркнули в комиссии. Президентские выборы пройдут в РФ в марте 2024 года. В число зарегистрированных кандидатов входит самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

В России на предстоящих президентских выборах зарегистрировано более 100 миллионов избирателей. Кроме того, около двух миллионов будут участвовать в выборах за пределами страны. Об этом заявили в ЦИК РФ. «В России — 112 309 947 избирателей. За пределами России — 1 890 863 человек», — приводит данные ЦИК РФ. Кроме того, впервые данные представлены с учетом участия новых российских регионов, подчеркнули в комиссии. Президентские выборы пройдут в РФ в марте 2024 года. В число зарегистрированных кандидатов входит самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.