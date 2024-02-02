Мишустин предложил помощь Киргизии в ликвидации крупной аварии на ТЭЦ

Россия готова помочь Киргизии в ликвидации аварии на ТЭЦ в Бишкеке. Это озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Международного цифрового форума «Digital Almaty: Industry X» в Алма-Ате (Казахстан).
«Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится, и Россия всегда, как и, наверное, все коллеги, готова помочь по ликвидации этого происшествия», — сказал Мишустин. Выступление премьера транслировал телеканал «Россия 24».
Ночью в Бишкеке произошла авария на ТЭЦ. Вероятная причина — взрыв одного из котлов. Пострадали пять человек. Из-за ЧП премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров экстренно покинул заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Алма-Аты.
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