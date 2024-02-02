Мишустин предложил помощь Киргизии в ликвидации крупной аварии на ТЭЦ

02 февраля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин выступал на форуме в Алма-Ате Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова помочь Киргизии в ликвидации аварии на ТЭЦ в Бишкеке. Это озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Международного цифрового форума «Digital Almaty: Industry X» в Алма-Ате (Казахстан). «Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится, и Россия всегда, как и, наверное, все коллеги, готова помочь по ликвидации этого происшествия», — сказал Мишустин. Выступление премьера транслировал телеканал «Россия 24». Ночью в Бишкеке произошла авария на ТЭЦ. Вероятная причина — взрыв одного из котлов. Пострадали пять человек. Из-за ЧП премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров экстренно покинул заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Алма-Аты.

Россия готова помочь Киргизии в ликвидации аварии на ТЭЦ в Бишкеке. Это озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Международного цифрового форума «Digital Almaty: Industry X» в Алма-Ате (Казахстан). «Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится, и Россия всегда, как и, наверное, все коллеги, готова помочь по ликвидации этого происшествия», — сказал Мишустин. Выступление премьера транслировал телеканал «Россия 24». Ночью в Бишкеке произошла авария на ТЭЦ. Вероятная причина — взрыв одного из котлов. Пострадали пять человек. Из-за ЧП премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров экстренно покинул заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Алма-Аты.