В ЯНАО отмечен рост цен на базовые продукты

В последнюю неделю января на Ямале подорожали капуста, картофель и хлеб

02 февраля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Динамика роста стоимости базовых продуктов в ЯНАО составила от 2,4% до 0,8% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К началу февраля лидерами подорожания на Ямале стали белокочанная капуста, ржаной хлеб и картофель. Динамика роста стоимости этих продуктов составила от 2,4% до 0,8%, следует из отчета, опубликованного на сайте департамента экономики округа. Среднее повышение цен на продукты составило 0,5%. Топ-3 товара по изменению цены за последнюю неделю января — белокочанная капуста, которая прибавила в цене на 2,4% и стоит 56,78 рублей, картофель стал дороже на 1,4%, его можно купить за 46,32 рубля. Ржаной хлеб поднялся в стоимости на 0,8% и продается в среднем за 110 рублей. По всем наблюдаемым позициям повышение цен за неделю составило 0,5%, процент снижения — 0,4%, сообщается в отчетности департамента экономики. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО бизнесмена накажут за накрутку цен на продукты. Прокуратура ЯНАО выявила 171 нарушение в сфере ценообразования в 2023 году.

К началу февраля лидерами подорожания на Ямале стали белокочанная капуста, ржаной хлеб и картофель. Динамика роста стоимости этих продуктов составила от 2,4% до 0,8%, следует из отчета, опубликованного на сайте департамента экономики округа. Среднее повышение цен на продукты составило 0,5%. Топ-3 товара по изменению цены за последнюю неделю января — белокочанная капуста, которая прибавила в цене на 2,4% и стоит 56,78 рублей, картофель стал дороже на 1,4%, его можно купить за 46,32 рубля. Ржаной хлеб поднялся в стоимости на 0,8% и продается в среднем за 110 рублей. По всем наблюдаемым позициям повышение цен за неделю составило 0,5%, процент снижения — 0,4%, сообщается в отчетности департамента экономики. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО бизнесмена накажут за накрутку цен на продукты. Прокуратура ЯНАО выявила 171 нарушение в сфере ценообразования в 2023 году.