01 февраля 2024

Курганец сбил ребенка, который перебегал дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеходный переход, пасмурно, пешеход
Подросток переходил дорогу в неположенном месте Фото:

В Кургане водитель задел несовершеннолетнего, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском управлении Госавтоинспекции.

«Toyota RAV4, под управлением водителя 1968 года рождения, объезжая стоящий с краю проезжей части автомобиль, произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, который неожиданно вышел из-за стоящего транспорта», — рассказали URA.RU в курганском ГИБДД.

Сообщается, что подросток переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, тем самым создав помеху для водителя Toyota. Из-за этого автомобилист сбил подростка. Ребенок получил телесные повреждения и проходит амбулаторное лечение.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 80-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Тогда несовершеннолетний курганец двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.

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В Кургане водитель задел несовершеннолетнего, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском управлении Госавтоинспекции. «Toyota RAV4, под управлением водителя 1968 года рождения, объезжая стоящий с краю проезжей части автомобиль, произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, который неожиданно вышел из-за стоящего транспорта», — рассказали URA.RU в курганском ГИБДД. Сообщается, что подросток переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, тем самым создав помеху для водителя Toyota. Из-за этого автомобилист сбил подростка. Ребенок получил телесные повреждения и проходит амбулаторное лечение. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 80-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Тогда несовершеннолетний курганец двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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