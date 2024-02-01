Курганец сбил ребенка, который перебегал дорогу

В Кургане водитель задел несовершеннолетнего, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском управлении Госавтоинспекции.
«Toyota RAV4, под управлением водителя 1968 года рождения, объезжая стоящий с краю проезжей части автомобиль, произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, который неожиданно вышел из-за стоящего транспорта», — рассказали URA.RU в курганском ГИБДД.
Сообщается, что подросток переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, тем самым создав помеху для водителя Toyota. Из-за этого автомобилист сбил подростка. Ребенок получил телесные повреждения и проходит амбулаторное лечение.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане 80-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Тогда несовершеннолетний курганец двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.
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