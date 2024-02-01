Курганец сбил ребенка, который перебегал дорогу

02 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Подросток переходил дорогу в неположенном месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане водитель задел несовершеннолетнего, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском управлении Госавтоинспекции. «Toyota RAV4, под управлением водителя 1968 года рождения, объезжая стоящий с краю проезжей части автомобиль, произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, который неожиданно вышел из-за стоящего транспорта», — рассказали URA.RU в курганском ГИБДД. Сообщается, что подросток переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, тем самым создав помеху для водителя Toyota. Из-за этого автомобилист сбил подростка. Ребенок получил телесные повреждения и проходит амбулаторное лечение. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 80-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Тогда несовершеннолетний курганец двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Кургане водитель задел несовершеннолетнего, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском управлении Госавтоинспекции. «Toyota RAV4, под управлением водителя 1968 года рождения, объезжая стоящий с краю проезжей части автомобиль, произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, который неожиданно вышел из-за стоящего транспорта», — рассказали URA.RU в курганском ГИБДД. Сообщается, что подросток переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, тем самым создав помеху для водителя Toyota. Из-за этого автомобилист сбил подростка. Ребенок получил телесные повреждения и проходит амбулаторное лечение. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 80-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Тогда несовершеннолетний курганец двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.