Руспродсоюз: цены на яйца в РФ минимум в два раза ниже, чем в мире

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Яица. Тюмень , яйца, куриные яйца, яица
Рост цен на яйца стабилизируется, отметил Дмитрий Леонов Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

Средний уровень цен на яйца в России ниже, чем в целом по миру примерно в два раза. С таким заявление выступил заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Компания является крупнейшим межотраслевым объединением в стране.

«Средняя мировая цена — 2,91 доллара за десяток. В России — 130,3 рубля», — заявил Дмитрий Леонов в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что сейчас цены на яйца стабилизируются, но пока не вернутся к тому уровню, который был еще в прошлом году. По его словам, стабилизировать цены удалось благодаря сотрудничеству с розничными сетями в России.

Рост цен на яйца в России начал расти с начала 2023 года. Под его конец цены выросли примерно на 46,18%.

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Средний уровень цен на яйца в России ниже, чем в целом по миру примерно в два раза. С таким заявление выступил заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Компания является крупнейшим межотраслевым объединением в стране. «Средняя мировая цена — 2,91 доллара за десяток. В России — 130,3 рубля», — заявил Дмитрий Леонов в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что сейчас цены на яйца стабилизируются, но пока не вернутся к тому уровню, который был еще в прошлом году. По его словам, стабилизировать цены удалось благодаря сотрудничеству с розничными сетями в России. Рост цен на яйца в России начал расти с начала 2023 года. Под его конец цены выросли примерно на 46,18%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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