Руспродсоюз: цены на яйца в РФ минимум в два раза ниже, чем в мире

Средний уровень цен на яйца в России ниже, чем в целом по миру примерно в два раза. С таким заявление выступил заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Компания является крупнейшим межотраслевым объединением в стране.
«Средняя мировая цена — 2,91 доллара за десяток. В России — 130,3 рубля», — заявил Дмитрий Леонов в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что сейчас цены на яйца стабилизируются, но пока не вернутся к тому уровню, который был еще в прошлом году. По его словам, стабилизировать цены удалось благодаря сотрудничеству с розничными сетями в России.
Рост цен на яйца в России начал расти с начала 2023 года. Под его конец цены выросли примерно на 46,18%.
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