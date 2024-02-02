Руспродсоюз: цены на яйца в РФ минимум в два раза ниже, чем в мире

02 февраля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Рост цен на яйца стабилизируется, отметил Дмитрий Леонов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Средний уровень цен на яйца в России ниже, чем в целом по миру примерно в два раза. С таким заявление выступил заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Компания является крупнейшим межотраслевым объединением в стране. «Средняя мировая цена — 2,91 доллара за десяток. В России — 130,3 рубля», — заявил Дмитрий Леонов в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что сейчас цены на яйца стабилизируются, но пока не вернутся к тому уровню, который был еще в прошлом году. По его словам, стабилизировать цены удалось благодаря сотрудничеству с розничными сетями в России. Рост цен на яйца в России начал расти с начала 2023 года. Под его конец цены выросли примерно на 46,18%.

Средний уровень цен на яйца в России ниже, чем в целом по миру примерно в два раза. С таким заявление выступил заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Компания является крупнейшим межотраслевым объединением в стране. «Средняя мировая цена — 2,91 доллара за десяток. В России — 130,3 рубля», — заявил Дмитрий Леонов в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что сейчас цены на яйца стабилизируются, но пока не вернутся к тому уровню, который был еще в прошлом году. По его словам, стабилизировать цены удалось благодаря сотрудничеству с розничными сетями в России. Рост цен на яйца в России начал расти с начала 2023 года. Под его конец цены выросли примерно на 46,18%.