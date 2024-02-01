01 февраля 2024

В Новом Уренгое у школы собрались все экстренные службы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в оцеплении. После стрельбы. Москва, полицейский, бронежилет, полиция
В Новом Уренгое к школе № 8 стягиваются экстренные службы Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) к школе № 8 стягиваются все экстренные службы. По неподтвержденным данным, возможна угроза нападения, об этом сообщают жители в социальных сетях.

«Школа закрыта изнутри, дети в классах. По тревожному сообщению на место выехали отряды оперативных служб. Во всех образовательных учреждениях города усилены контроль и охрана», — написала Наталья в комментариях к посту в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных в посте фото видно, что к школе стянуты автомобили полиции и пожарной охраны. На звонок корреспондента в школе ответили, что пока комментариев не будет и положили трубку.

Корреспондент направил запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) к школе № 8 стягиваются все экстренные службы. По неподтвержденным данным, возможна угроза нападения, об этом сообщают жители в социальных сетях. «Школа закрыта изнутри, дети в классах. По тревожному сообщению на место выехали отряды оперативных служб. Во всех образовательных учреждениях города усилены контроль и охрана», — написала Наталья в комментариях к посту в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных в посте фото видно, что к школе стянуты автомобили полиции и пожарной охраны. На звонок корреспондента в школе ответили, что пока комментариев не будет и положили трубку. Корреспондент направил запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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