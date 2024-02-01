В Новом Уренгое у школы собрались все экстренные службы. Фото

02 февраля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое к школе № 8 стягиваются экстренные службы Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) к школе № 8 стягиваются все экстренные службы. По неподтвержденным данным, возможна угроза нападения, об этом сообщают жители в социальных сетях. «Школа закрыта изнутри, дети в классах. По тревожному сообщению на место выехали отряды оперативных служб. Во всех образовательных учреждениях города усилены контроль и охрана», — написала Наталья в комментариях к посту в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных в посте фото видно, что к школе стянуты автомобили полиции и пожарной охраны. На звонок корреспондента в школе ответили, что пока комментариев не будет и положили трубку. Корреспондент направил запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», Вк — https://vk.com/regik89?from=search&w=wall-75666168_457456 Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», Вк — https://vk.com/regik89?from=search&w=wall-75666168_457456

В Новом Уренгое (ЯНАО) к школе № 8 стягиваются все экстренные службы. По неподтвержденным данным, возможна угроза нападения, об этом сообщают жители в социальных сетях. «Школа закрыта изнутри, дети в классах. По тревожному сообщению на место выехали отряды оперативных служб. Во всех образовательных учреждениях города усилены контроль и охрана», — написала Наталья в комментариях к посту в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных в посте фото видно, что к школе стянуты автомобили полиции и пожарной охраны. На звонок корреспондента в школе ответили, что пока комментариев не будет и положили трубку. Корреспондент направил запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.