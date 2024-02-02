Житель Забайкалья выиграл в лотерее почти 46 млн рублей

Житель Забайкалья принял участие в быстрой лотерее «Столото» и стал победителем
Житель Забайкальского края выиграл в лотерею 45 853 704 рублей. Об этом сообщает «Столото».
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«А вот и новые миллионеры! Участник из Забайкальского края забрал большой суперприз — 45 853 704 рублей», — уточнили в лотерейной компании. Отмечается, что россиянин стал победителем в лотерее формата «Рапидо». Это быстрый розыгрыш, который «Столото» проводит каждый 15 минут.
В начале 2024 года житель Тюмени стал победителем в новогодней лотерее. Он выиграл один миллиард рублей. Свой выигрыш он разделит с женой.
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