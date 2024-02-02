Житель Забайкалья выиграл в лотерее почти 46 млн рублей

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Житель Забайкалья принял участие в быстрой лотерее «Столото» и стал победителем Фото:

Житель Забайкальского края выиграл в лотерею 45 853 704 рублей. Об этом сообщает «Столото».

Новость по теме
Кто выиграл миллиард в «Столото»

«А вот и новые миллионеры! Участник из Забайкальского края забрал большой суперприз — 45 853 704 рублей», — уточнили в лотерейной компании. Отмечается, что россиянин стал победителем в лотерее формата «Рапидо». Это быстрый розыгрыш, который «Столото» проводит каждый 15 минут.

В начале 2024 года житель Тюмени стал победителем в новогодней лотерее. Он выиграл один миллиард рублей. Свой выигрыш он разделит с женой.

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Житель Забайкальского края выиграл в лотерею 45 853 704 рублей. Об этом сообщает «Столото». «А вот и новые миллионеры! Участник из Забайкальского края забрал большой суперприз — 45 853 704 рублей», — уточнили в лотерейной компании. Отмечается, что россиянин стал победителем в лотерее формата «Рапидо». Это быстрый розыгрыш, который «Столото» проводит каждый 15 минут. В начале 2024 года житель Тюмени стал победителем в новогодней лотерее. Он выиграл один миллиард рублей. Свой выигрыш он разделит с женой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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