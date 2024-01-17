17 января 2024

Тюменские лотерейные миллиардеры поделились планами на выигрыш

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, столото, государственные лотереи, центр выплаты выигрышей столото
Победители потратят деньги на частную логопедическую практику и путешествия Фото:
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Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Тюменцы Светлана и Юрий Семеновы, которые выиграли «Новогодний миллиард», планируют открыть частную логопедическую практику и отправиться в путешествие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя билетов гослотереи «Столото».

«В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — приводит «Столото» слова Светланы Семеновой.

Помимо этого, супруги планируют приобрести новый автомобиль, отправиться в путешествие. А часть денег направят на адресную благотворительность. Известно, что Светлана работает логопедом, а Юрий — токарем в Тюмени.

Ранее URA.RU рассказало, кто оказался победителем «Новогоднего миллиарда». Семеновы получат выигранные деньги в течение 180 дней.

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Тюменцы Светлана и Юрий Семеновы, которые выиграли «Новогодний миллиард», планируют открыть частную логопедическую практику и отправиться в путешествие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя билетов гослотереи «Столото». «В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — приводит «Столото» слова Светланы Семеновой. Помимо этого, супруги планируют приобрести новый автомобиль, отправиться в путешествие. А часть денег направят на адресную благотворительность. Известно, что Светлана работает логопедом, а Юрий — токарем в Тюмени. Ранее URA.RU рассказало, кто оказался победителем «Новогоднего миллиарда». Семеновы получат выигранные деньги в течение 180 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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