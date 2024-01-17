Тюменские лотерейные миллиардеры поделились планами на выигрыш

Тюменцы Светлана и Юрий Семеновы, которые выиграли «Новогодний миллиард», планируют открыть частную логопедическую практику и отправиться в путешествие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя билетов гослотереи «Столото».
«В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — приводит «Столото» слова Светланы Семеновой.
Помимо этого, супруги планируют приобрести новый автомобиль, отправиться в путешествие. А часть денег направят на адресную благотворительность. Известно, что Светлана работает логопедом, а Юрий — токарем в Тюмени.
Ранее URA.RU рассказало, кто оказался победителем «Новогоднего миллиарда». Семеновы получат выигранные деньги в течение 180 дней.
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