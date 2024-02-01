В Новом Уренгое эвакуировали детей из школы № 8
В Новом Уренгое из школы № 8 проходит эвакуация детей. Паники не наблюдается, процесс контролируют учителя, учеников встречают родители, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Кому-то из родителей позвонили ученики, кто-то узнал из новостей, приехали встречать. Учителя детей одних не отпускают, передают лично встречающим взрослым», — сообщает корреспондент агентства с места событий.
На момент публикации новости эвакуация почти завершена. Дети расходятся в сопровождении родителей.
В Новом Уренгое из школы № 8 эвакуировали детей
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