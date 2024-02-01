01 февраля 2024

В Новом Уренгое учеников эвакуировали из школы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, зима, ученики, дети, школа, школьники, 30 школа
В Новом Уренгое эвакуировали детей из школы № 8 Фото:

В Новом Уренгое из школы № 8 проходит эвакуация детей. Паники не наблюдается, процесс контролируют учителя, учеников встречают родители, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Кому-то из родителей позвонили ученики, кто-то узнал из новостей, приехали встречать. Учителя детей одних не отпускают, передают лично встречающим взрослым», — сообщает корреспондент агентства с места событий.

На момент публикации новости эвакуация почти завершена. Дети расходятся в сопровождении родителей.

В Новом Уренгое из школы № 8 эвакуировали детей
В Новом Уренгое из школы № 8 эвакуировали детей
Фото:

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В Новом Уренгое из школы № 8 проходит эвакуация детей. Паники не наблюдается, процесс контролируют учителя, учеников встречают родители, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Кому-то из родителей позвонили ученики, кто-то узнал из новостей, приехали встречать. Учителя детей одних не отпускают, передают лично встречающим взрослым», — сообщает корреспондент агентства с места событий. На момент публикации новости эвакуация почти завершена. Дети расходятся в сопровождении родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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