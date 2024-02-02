В Тюменской области три человека погибли в ДТП на «трассе смерти». Фото

02 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Авария произошла в 145-ти километрах от Увата, где столкнулись две легковых машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО в результате ДТП погибли три человека. Как сообщает ГИБДД Тюменской области, авария произошла из-за столкновения двух легковых автомобилей в 145-ти километрах от Увата. Один из легковых автомобилей перевернулся и задел три большегруза. «На 439-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись „Сузуки“ и „Тойота“. Предварительно, водитель „Сузуки“ выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. От удара „Сузуки“ отбросило на обгоняемый большегруз, а следом еще на два грузовика. Погибли трое мужчин: водитель и двое пассажиров „Сузуки“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сведений о раненых нет. На месте аварии работают экипажи ДПС, движение автомобилей осуществляется в двух направлениях по одной полосе. Обстоятельства трагедии выясняются. Предварительно, от удара автомобиль «Сузуки» отбросило на обгоняемый большегруз Telegram-канал УГИБДД по Тюменской области: https://t.me/gibdd72

В Тюменской области на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО в результате ДТП погибли три человека. Как сообщает ГИБДД Тюменской области, авария произошла из-за столкновения двух легковых автомобилей в 145-ти километрах от Увата. Один из легковых автомобилей перевернулся и задел три большегруза. «На 439-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись „Сузуки“ и „Тойота“. Предварительно, водитель „Сузуки“ выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. От удара „Сузуки“ отбросило на обгоняемый большегруз, а следом еще на два грузовика. Погибли трое мужчин: водитель и двое пассажиров „Сузуки“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сведений о раненых нет. На месте аварии работают экипажи ДПС, движение автомобилей осуществляется в двух направлениях по одной полосе. Обстоятельства трагедии выясняются.