В Тюменской области три человека погибли в ДТП на «трассе смерти». Фото

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Авария произошла в 145-ти километрах от Увата, где столкнулись две легковых машины Фото:

В Тюменской области на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО в результате ДТП погибли три человека. Как сообщает ГИБДД Тюменской области, авария произошла из-за столкновения двух легковых автомобилей в 145-ти километрах от Увата. Один из легковых автомобилей перевернулся и задел три большегруза.

«На 439-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись „Сузуки“ и „Тойота“. Предварительно, водитель „Сузуки“ выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. От удара „Сузуки“ отбросило на обгоняемый большегруз, а следом еще на два грузовика. Погибли трое мужчин: водитель и двое пассажиров „Сузуки“», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сведений о раненых нет. На месте аварии работают экипажи ДПС, движение автомобилей осуществляется в двух направлениях по одной полосе. Обстоятельства трагедии выясняются.

Предварительно, от удара автомобиль «Сузуки» отбросило на обгоняемый большегруз
Предварительно, от удара автомобиль «Сузуки» отбросило на обгоняемый большегруз

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В Тюменской области на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО в результате ДТП погибли три человека. Как сообщает ГИБДД Тюменской области, авария произошла из-за столкновения двух легковых автомобилей в 145-ти километрах от Увата. Один из легковых автомобилей перевернулся и задел три большегруза. «На 439-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись „Сузуки“ и „Тойота“. Предварительно, водитель „Сузуки“ выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. От удара „Сузуки“ отбросило на обгоняемый большегруз, а следом еще на два грузовика. Погибли трое мужчин: водитель и двое пассажиров „Сузуки“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сведений о раненых нет. На месте аварии работают экипажи ДПС, движение автомобилей осуществляется в двух направлениях по одной полосе. Обстоятельства трагедии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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