У дисквалифицированной фигуристки Валиевой есть шанс выступить на Олимпиаде

02 февраля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Камила Валиева может стать участником Олимпиады, заявила Анна Анцелиович Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Спортивный арбитражный суд дал возможность российской фигуристке Камиле Валиевой выступить на предстоящей Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию из-за допингового скандала. Об этом рассказала руководитель спортивной практики «Клевер консалт», юрист Анна Анцелиович. «Спортивный арбитражный суд сохранил для фигуристки Камилы Валиевой теоретическую возможность отобраться на Олимпиаду», — рассказала Анна Анцелиович в беседе с ТАСС. Соответственно, исходя из этого, у спортсменки есть шанс выступить на Олимпиаде. Валиеву дисквалифицировал после якобы допингового скандала. В связи с этим спортсменку лишили всех наград, полученных за Олимпиаду в 2022 году. Также она четыре года не может участвовать в спортивных мероприятиях.

Спортивный арбитражный суд дал возможность российской фигуристке Камиле Валиевой выступить на предстоящей Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию из-за допингового скандала. Об этом рассказала руководитель спортивной практики «Клевер консалт», юрист Анна Анцелиович. «Спортивный арбитражный суд сохранил для фигуристки Камилы Валиевой теоретическую возможность отобраться на Олимпиаду», — рассказала Анна Анцелиович в беседе с ТАСС. Соответственно, исходя из этого, у спортсменки есть шанс выступить на Олимпиаде. Валиеву дисквалифицировал после якобы допингового скандала. В связи с этим спортсменку лишили всех наград, полученных за Олимпиаду в 2022 году. Также она четыре года не может участвовать в спортивных мероприятиях.