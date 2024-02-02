У дисквалифицированной фигуристки Валиевой есть шанс выступить на Олимпиаде

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Камила Валиева может стать участником Олимпиады, заявила Анна Анцелиович Фото:
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Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Спортивный арбитражный суд дал возможность российской фигуристке Камиле Валиевой выступить на предстоящей Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию из-за допингового скандала. Об этом рассказала руководитель спортивной практики «Клевер консалт», юрист Анна Анцелиович.

«Спортивный арбитражный суд сохранил для фигуристки Камилы Валиевой теоретическую возможность отобраться на Олимпиаду», — рассказала Анна Анцелиович в беседе с ТАСС. Соответственно, исходя из этого, у спортсменки есть шанс выступить на Олимпиаде.

Валиеву дисквалифицировал после якобы допингового скандала. В связи с этим спортсменку лишили всех наград, полученных за Олимпиаду в 2022 году. Также она четыре года не может участвовать в спортивных мероприятиях.

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Спортивный арбитражный суд дал возможность российской фигуристке Камиле Валиевой выступить на предстоящей Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию из-за допингового скандала. Об этом рассказала руководитель спортивной практики «Клевер консалт», юрист Анна Анцелиович. «Спортивный арбитражный суд сохранил для фигуристки Камилы Валиевой теоретическую возможность отобраться на Олимпиаду», — рассказала Анна Анцелиович в беседе с ТАСС. Соответственно, исходя из этого, у спортсменки есть шанс выступить на Олимпиаде. Валиеву дисквалифицировал после якобы допингового скандала. В связи с этим спортсменку лишили всех наград, полученных за Олимпиаду в 2022 году. Также она четыре года не может участвовать в спортивных мероприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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