У дисквалифицированной фигуристки Валиевой есть шанс выступить на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд дал возможность российской фигуристке Камиле Валиевой выступить на предстоящей Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию из-за допингового скандала. Об этом рассказала руководитель спортивной практики «Клевер консалт», юрист Анна Анцелиович.
«Спортивный арбитражный суд сохранил для фигуристки Камилы Валиевой теоретическую возможность отобраться на Олимпиаду», — рассказала Анна Анцелиович в беседе с ТАСС. Соответственно, исходя из этого, у спортсменки есть шанс выступить на Олимпиаде.
Валиеву дисквалифицировал после якобы допингового скандала. В связи с этим спортсменку лишили всех наград, полученных за Олимпиаду в 2022 году. Также она четыре года не может участвовать в спортивных мероприятиях.
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