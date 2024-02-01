В Салехарде распространяют странное видео с якобы надругательством над несовершеннолетней

В Салехарде появилось видео с якобы домогательствами к девочке в школе №4

02 февраля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Видео было удалено через 20 минут после публикации (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В одном из telegram-каналов Салехарда появилось видео, на котором подростки сексуально домогаются до девочки, которая просит, чтобы они прекратили это делать. На канале было сказано, что инцидент якобы произошел в школе №4 в окружной столице. Оперативные службы не подтвердили факт происшествия. «Факт происшествия не установлен», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО. Известно, что видео, вызвавшее резонанс, было удалено через 20 минут. Корреспонденту агентства прокомментировали ситуацию с видео в администрации Салехарда. «В 11:51 в одном из городских чатов, в частности „Вечерний Салехард“, появилось данное видео. Администрация, совместно с руководством школы изучили его. Школьное руководство официально заявило, что это не территория школы № 4 и не ее ученики. Через 20 минут видео было удалено. Обращаемся к авторам пабликов, с просьбой верифицировать информацию, особенно щекотливую, прежде чем ее размещать», — сообщили в пресс-службе администрации. Ранее URA.RU сообщало о подростке из Надымского района, который издевался над сверстниками и снимал все это на камеру смартфона. На мальчика было подано два иска, суд взыскал с его законных представителей денежную компенсацию в пользу потерпевших. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одном из telegram-каналов Салехарда появилось видео, на котором подростки сексуально домогаются до девочки, которая просит, чтобы они прекратили это делать. На канале было сказано, что инцидент якобы произошел в школе №4 в окружной столице. Оперативные службы не подтвердили факт происшествия. «Факт происшествия не установлен», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО. Известно, что видео, вызвавшее резонанс, было удалено через 20 минут. Корреспонденту агентства прокомментировали ситуацию с видео в администрации Салехарда. «В 11:51 в одном из городских чатов, в частности „Вечерний Салехард“, появилось данное видео. Администрация, совместно с руководством школы изучили его. Школьное руководство официально заявило, что это не территория школы № 4 и не ее ученики. Через 20 минут видео было удалено. Обращаемся к авторам пабликов, с просьбой верифицировать информацию, особенно щекотливую, прежде чем ее размещать», — сообщили в пресс-службе администрации. Ранее URA.RU сообщало о подростке из Надымского района, который издевался над сверстниками и снимал все это на камеру смартфона. На мальчика было подано два иска, суд взыскал с его законных представителей денежную компенсацию в пользу потерпевших.