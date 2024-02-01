01 февраля 2024

Экс-мэр Каслей Васенина счастлива покинуть свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, васенина екатерина
Екатерина Васенина работала на посту главы Каслей с июня 2019-го по 2 февраля 2024 года Фото:

Глава Каслинского городского поселения (Челябинская область) Екатерина Васенина, 2 февраля работающая в мэрии последний день, счастлива от того, что покидает пост мэра. Об это она сообщила корреспонденту URA.RU.

«После отставки я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Мои дальнейшие планы — просто жить», — сообщила Васенина.

Экс-глава Каслей добавила, что ее следующее место работы — город Снежинск. Оно не будет иметь отношения к муниципальной службе.

Полномочия Васениной истекают в июне 2024 года, но 22 января она досрочно подала в отставку. 2 февраля депутаты Каслей эту отставку приняли. Также 2 февраля будет избран врио главы города. Васенина проработала на посту мэра 4,5 года.

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Глава Каслинского городского поселения (Челябинская область) Екатерина Васенина, 2 февраля работающая в мэрии последний день, счастлива от того, что покидает пост мэра. Об это она сообщила корреспонденту URA.RU. «После отставки я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Мои дальнейшие планы — просто жить», — сообщила Васенина. Экс-глава Каслей добавила, что ее следующее место работы — город Снежинск. Оно не будет иметь отношения к муниципальной службе. Полномочия Васениной истекают в июне 2024 года, но 22 января она досрочно подала в отставку. 2 февраля депутаты Каслей эту отставку приняли. Также 2 февраля будет избран врио главы города. Васенина проработала на посту мэра 4,5 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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