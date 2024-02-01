Экс-мэр Каслей Васенина счастлива покинуть свой пост

Глава Каслинского городского поселения (Челябинская область) Екатерина Васенина, 2 февраля работающая в мэрии последний день, счастлива от того, что покидает пост мэра. Об это она сообщила корреспонденту URA.RU.
«После отставки я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Мои дальнейшие планы — просто жить», — сообщила Васенина.
Экс-глава Каслей добавила, что ее следующее место работы — город Снежинск. Оно не будет иметь отношения к муниципальной службе.
Полномочия Васениной истекают в июне 2024 года, но 22 января она досрочно подала в отставку. 2 февраля депутаты Каслей эту отставку приняли. Также 2 февраля будет избран врио главы города. Васенина проработала на посту мэра 4,5 года.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.