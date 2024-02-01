Экс-мэр Каслей Васенина счастлива покинуть свой пост

02 февраля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Екатерина Васенина работала на посту главы Каслей с июня 2019-го по 2 февраля 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Каслинского городского поселения (Челябинская область) Екатерина Васенина, 2 февраля работающая в мэрии последний день, счастлива от того, что покидает пост мэра. Об это она сообщила корреспонденту URA.RU. «После отставки я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Мои дальнейшие планы — просто жить», — сообщила Васенина. Экс-глава Каслей добавила, что ее следующее место работы — город Снежинск. Оно не будет иметь отношения к муниципальной службе. Полномочия Васениной истекают в июне 2024 года, но 22 января она досрочно подала в отставку. 2 февраля депутаты Каслей эту отставку приняли. Также 2 февраля будет избран врио главы города. Васенина проработала на посту мэра 4,5 года.

Глава Каслинского городского поселения (Челябинская область) Екатерина Васенина, 2 февраля работающая в мэрии последний день, счастлива от того, что покидает пост мэра. Об это она сообщила корреспонденту URA.RU. «После отставки я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Мои дальнейшие планы — просто жить», — сообщила Васенина. Экс-глава Каслей добавила, что ее следующее место работы — город Снежинск. Оно не будет иметь отношения к муниципальной службе. Полномочия Васениной истекают в июне 2024 года, но 22 января она досрочно подала в отставку. 2 февраля депутаты Каслей эту отставку приняли. Также 2 февраля будет избран врио главы города. Васенина проработала на посту мэра 4,5 года.