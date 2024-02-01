01 февраля 2024

В Каслях выбрали врио главы

Врио главы Каслей стал Дерябин
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Касли. Касли, стела касли
Нового главу Каслей выберут в течение шести месяцев Фото:

Врио главы Каслей (Челябинская область) 2 февраля стал вице-мэр Дмитрий Дерябин. Об этом URA.RU сообщили в совете депутатов города.

«Временно исполняющим обязанности главы депутаты избрали заместителя главы Дмитрия Николаевича Дерябина. Он будет находиться в этой должности до выборов нового главы. Дата выборов будет определена советом депутатов в течение полугода», — сообщили в совете депутатов.

Дмитрию Дерябину 49 лет. Он имеет большой опыт работы на муниципальной службе, в том числе в должности замглавы. В 2017 году был врио главы после отставки мэра Юрия Скулыбердина, затем участвовал в конкурсе на пост главы, но снял свою кандидатуру в пользу Екатерины Васениной.

Сама Васенина досрочно подала в отставку 22 января 2024 года. 2 февраля эта отставка была принята. Васенина охарактеризовала Дерябина как «опытного бойца».

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Врио главы Каслей (Челябинская область) 2 февраля стал вице-мэр Дмитрий Дерябин. Об этом URA.RU сообщили в совете депутатов города. «Временно исполняющим обязанности главы депутаты избрали заместителя главы Дмитрия Николаевича Дерябина. Он будет находиться в этой должности до выборов нового главы. Дата выборов будет определена советом депутатов в течение полугода», — сообщили в совете депутатов. Дмитрию Дерябину 49 лет. Он имеет большой опыт работы на муниципальной службе, в том числе в должности замглавы. В 2017 году был врио главы после отставки мэра Юрия Скулыбердина, затем участвовал в конкурсе на пост главы, но снял свою кандидатуру в пользу Екатерины Васениной. Сама Васенина досрочно подала в отставку 22 января 2024 года. 2 февраля эта отставка была принята. Васенина охарактеризовала Дерябина как «опытного бойца».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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