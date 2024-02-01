В Каслях выбрали врио главы

Врио главы Каслей стал Дерябин

02 февраля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Нового главу Каслей выберут в течение шести месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врио главы Каслей (Челябинская область) 2 февраля стал вице-мэр Дмитрий Дерябин. Об этом URA.RU сообщили в совете депутатов города. «Временно исполняющим обязанности главы депутаты избрали заместителя главы Дмитрия Николаевича Дерябина. Он будет находиться в этой должности до выборов нового главы. Дата выборов будет определена советом депутатов в течение полугода», — сообщили в совете депутатов. Дмитрию Дерябину 49 лет. Он имеет большой опыт работы на муниципальной службе, в том числе в должности замглавы. В 2017 году был врио главы после отставки мэра Юрия Скулыбердина, затем участвовал в конкурсе на пост главы, но снял свою кандидатуру в пользу Екатерины Васениной. Сама Васенина досрочно подала в отставку 22 января 2024 года. 2 февраля эта отставка была принята. Васенина охарактеризовала Дерябина как «опытного бойца».

Врио главы Каслей (Челябинская область) 2 февраля стал вице-мэр Дмитрий Дерябин. Об этом URA.RU сообщили в совете депутатов города. «Временно исполняющим обязанности главы депутаты избрали заместителя главы Дмитрия Николаевича Дерябина. Он будет находиться в этой должности до выборов нового главы. Дата выборов будет определена советом депутатов в течение полугода», — сообщили в совете депутатов. Дмитрию Дерябину 49 лет. Он имеет большой опыт работы на муниципальной службе, в том числе в должности замглавы. В 2017 году был врио главы после отставки мэра Юрия Скулыбердина, затем участвовал в конкурсе на пост главы, но снял свою кандидатуру в пользу Екатерины Васениной. Сама Васенина досрочно подала в отставку 22 января 2024 года. 2 февраля эта отставка была принята. Васенина охарактеризовала Дерябина как «опытного бойца».