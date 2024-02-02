Тюменец доверился полицейским и рассказал, что выращивает дома коноплю

Силовики расположили парня к себе и он признался в преступлении Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тюмени парень, остановленный для проверки документов, проникся доверием к полицейским и признался им, что выращивает дома коноплю, за что стал фигурантом уголовного дела. Информация содержится в судебном акте по делу, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Патрульные заметили молодого человека, который шел по улице и постоянно оглядывался. Было принято решение проверить его документы. Парень заметно нервничал. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные предметы либо вещества, он ответил отказом. Но признался, что недавно употребил наркотическое средство. А затем, в ходе доверительной беседы сообщил сотрудникам, что употребляет наркотики с 16 лет, и покупает их, так как конопля, которую он выращивает дома, еще не созрела», — говорится в документе.

После этого полицейские сразу же вызвали на адрес тюменца следственно-оперативную группу. На месте оказалось, что молодой человек не врал: у него дома нашли горшки с наркосодержащим растением, удобрения для него, оборудование для выращивания и предметы для употребления наркотиков.

Вынося приговор суд учел, что молодой человек буквально совершил явку с повинной, рассказав о своей мини-плантации полицейским. Максимально по вменяемой статье он мог получить три года лишения свободы, однако ему назначили штраф в 30 000 рублей.