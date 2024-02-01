Свердловчанка зарезала мужчину, пустившего ее пожить к себе в квартиру

02 февраля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Женщине грозит лишение свободы сроком на 15 лет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Левихе (Свердловская область) 39-летняя женщина зарезала 44-летнего мужчину, который пустил ее с сожителем к себе в квартиру. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «По версии следствия, в ночь на 31 января женщина, находясь в квартире, распивала спиртное со своим сожителем и хозяином жилища. Во время застолья обвиняемая повздорила с владельцем квартиры и нанесла ему несколько [ножевых] ранений», — рассказал Шульга. Женщина с сожителем проживали в этом жилище с осени 2023 года. После этого женщина сообщила в экстренные службы о наличии трупа в квартире. Она пыталась отвести от себя подозрения и выбросила нож в окно. Однако силовики раскололи ее и предъявили ей обвинение. Скоро женщине выберут меру пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемая ранее уже была судима за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Ее сожитель отбывал срок за причастность к убийству, грабеж, вымогательству и хищению имущества. «Орудие преступления, в качестве которого выступил обычный кухонный нож, сыщики уголовного розыска изъяли как один из главных вещдоков и передали следователям СКР для приобщения к материалам дела», — отметил Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Левихе (Свердловская область) 39-летняя женщина зарезала 44-летнего мужчину, который пустил ее с сожителем к себе в квартиру. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «По версии следствия, в ночь на 31 января женщина, находясь в квартире, распивала спиртное со своим сожителем и хозяином жилища. Во время застолья обвиняемая повздорила с владельцем квартиры и нанесла ему несколько [ножевых] ранений», — рассказал Шульга. Женщина с сожителем проживали в этом жилище с осени 2023 года. После этого женщина сообщила в экстренные службы о наличии трупа в квартире. Она пыталась отвести от себя подозрения и выбросила нож в окно. Однако силовики раскололи ее и предъявили ей обвинение. Скоро женщине выберут меру пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемая ранее уже была судима за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Ее сожитель отбывал срок за причастность к убийству, грабеж, вымогательству и хищению имущества. «Орудие преступления, в качестве которого выступил обычный кухонный нож, сыщики уголовного розыска изъяли как один из главных вещдоков и передали следователям СКР для приобщения к материалам дела», — отметил Горелых.