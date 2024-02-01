На курганской трассе бензовоз слетел в кювет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области водитель бензовоза не справился с управлением и слетел с дороги в Шадринском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в ГИБДД региона.

«Около 10 часов утра на пятом километре автодороги Шадринск — Миасское водитель КАМАЗА 1964 года рождения не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в 2023 году на дорогах произошло более 800 аварий. В ДТП погибли 142 человека, еще свыше тысячи получили травмы. По словам начальника регионального ГИБДД Михаила Чебыкина, основными причинами аварий стали столкновения и съезды с дороги.