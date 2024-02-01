Видео с насилием над школьницей было снято в ЯНАО

Следователи ЯНАО сообщили подробности про видео с насилием над школьницей

02 февраля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

События, попавшие на видео с насилием над школьницей произошли в Салехарде Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в местных соцсетях было распространено видео с насильственными действиями подростков по отношению к несовершеннолетней школьнице. Шокирующий ролик действительно был снят в окружной столице и виновные в преступлении понесли наказание, сейчас следователи проводят проверку по поводу его распространения, рассказали URA.RU в пресс-службе окружного управления СК РФ. «Видеозапись, которая была распространена в сети, ранее являлась предметом доследственной проверки, которая была проведена по заявлению законного представителя потерпевшей. По результатам проверки дана юридическая оценка действиям всех виновных лиц, принято законное и обоснованное решение в соответствии с УПК РФ. Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет, родители привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Несовершеннолетней оказана своевременно психологическая помощь», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. По информации источников в силовых структурах, видео было снято в Салехарде, но не в школе № 4, а в подъезде жилого дома. Мама потерпевшей обратилась в полицию с заявлением. Виновные лица были установлены, но в силу их возраста уголовное дело не было возбуждено. Видео с происшествием ранее в сети не распространялось. Шокирующие кадры появились в telegram-канале «Вечерний Салехард», буквально через 20 минут видео было удалено. Представители мэрии, совместно с руководством школы № 4 установили, что ролик не мог быть снят в учебном заведении. Следователи организовали процессуальную проверку по факту появления кадров в социальных сетях. Виновному грозит уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) в местных соцсетях было распространено видео с насильственными действиями подростков по отношению к несовершеннолетней школьнице. Шокирующий ролик действительно был снят в окружной столице и виновные в преступлении понесли наказание, сейчас следователи проводят проверку по поводу его распространения, рассказали URA.RU в пресс-службе окружного управления СК РФ. «Видеозапись, которая была распространена в сети, ранее являлась предметом доследственной проверки, которая была проведена по заявлению законного представителя потерпевшей. По результатам проверки дана юридическая оценка действиям всех виновных лиц, принято законное и обоснованное решение в соответствии с УПК РФ. Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет, родители привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Несовершеннолетней оказана своевременно психологическая помощь», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. По информации источников в силовых структурах, видео было снято в Салехарде, но не в школе № 4, а в подъезде жилого дома. Мама потерпевшей обратилась в полицию с заявлением. Виновные лица были установлены, но в силу их возраста уголовное дело не было возбуждено. Видео с происшествием ранее в сети не распространялось. Шокирующие кадры появились в telegram-канале «Вечерний Салехард», буквально через 20 минут видео было удалено. Представители мэрии, совместно с руководством школы № 4 установили, что ролик не мог быть снят в учебном заведении. Следователи организовали процессуальную проверку по факту появления кадров в социальных сетях. Виновному грозит уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».