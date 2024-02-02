В Челябинске временно отменят троллейбус №16

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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, электротранспорт, городской электротранспорт, троллейбус гармошка
Троллейбус №16 перестанет курсировать по маршруту с 5 февраля Фото:

В Челябинске с 5 февраля из-за реконструкции троллейбусного депо, троллейбус №16 временно приостанавливает работу. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«По причине реконструкции троллейбусного депо, модернизации контактной сети ООО «Синара — Городские Транспортные Решения» совместно с ООО «ЧелябГЭТ» принято решение о временной приостановке работы троллейбуса 16. Ранее данный общественный транспорт был направлен по трассе «АМЗ — Первоозерный», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, расписание троллейбусных маршрутов под номерами 5, 10, 12, 14, 17, 25 также будет скорректировано. Актуальное расписание будет доступно на сайте gortrans74.ru и в сервисах «2Гис» и «Яндекс.Карты».

В это время рекомендуется пользоваться автобусами под номерами 14, 47, 51, 172 и троллейбусами 5, 7, 12,19. О возобновлении движения в службе перевозчика пообещали сообщить дополнительно.

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В Челябинске с 5 февраля из-за реконструкции троллейбусного депо, троллейбус №16 временно приостанавливает работу. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «По причине реконструкции троллейбусного депо, модернизации контактной сети ООО «Синара — Городские Транспортные Решения» совместно с ООО «ЧелябГЭТ» принято решение о временной приостановке работы троллейбуса 16. Ранее данный общественный транспорт был направлен по трассе «АМЗ — Первоозерный», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, расписание троллейбусных маршрутов под номерами 5, 10, 12, 14, 17, 25 также будет скорректировано. Актуальное расписание будет доступно на сайте gortrans74.ru и в сервисах «2Гис» и «Яндекс.Карты». В это время рекомендуется пользоваться автобусами под номерами 14, 47, 51, 172 и троллейбусами 5, 7, 12,19. О возобновлении движения в службе перевозчика пообещали сообщить дополнительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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