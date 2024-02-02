В ГУ МВД прокомментировали ситуацию с избиением пермяка во время задержания

ГУ МВД: избитый при задержании пермяк пытался сбежать от сотрудников ДПС

Задержанный мужчина пытался сбежать и его отправили под арест Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермяк, которого избили сотрудники ДПС во время задержания пытался сбежать, когда его остановили правоохранители. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Инцидент произошел вечером 31 января в Соликамске (Пермский край).

«Вечером 31 января наряд ДПС остановил KIA Rio для проверки документов. Оказалось, что за рулем находится 33-летний житель Соликамска, у которого никогда не было водительских прав. Мужчина отказался пройти медосвидетельствование и попытался сбежать. После этого сотрудники ДПС задержали его», — рассказали в полиции.

На задержанного составлено три протокола о нарушениях: за вождение автомобиля без водительских прав, неподчинение сотруднику полиции и употребление наркотиков. Суд отправил пермяка в ИВС на 12 суток.

В ГУ МВД отметили, что руководству наряда ДПС было доложено о том, что во время задержания один из сотрудников ударил пермяка.