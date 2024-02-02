В ГУ МВД прокомментировали ситуацию с избиением пермяка во время задержания

ГУ МВД: избитый при задержании пермяк пытался сбежать от сотрудников ДПС
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Задержанный мужчина пытался сбежать и его отправили под арест Фото:

Пермяк, которого избили сотрудники ДПС во время задержания пытался сбежать, когда его остановили правоохранители. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Инцидент произошел вечером 31 января в Соликамске (Пермский край).

«Вечером 31 января наряд ДПС остановил KIA Rio для проверки документов. Оказалось, что за рулем находится 33-летний житель Соликамска, у которого никогда не было водительских прав. Мужчина отказался пройти медосвидетельствование и попытался сбежать. После этого сотрудники ДПС задержали его», — рассказали в полиции.

На задержанного составлено три протокола о нарушениях: за вождение автомобиля без водительских прав, неподчинение сотруднику полиции и употребление наркотиков. Суд отправил пермяка в ИВС на 12 суток.

В ГУ МВД отметили, что руководству наряда ДПС было доложено о том, что во время задержания один из сотрудников ударил пермяка.

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Пермяк, которого избили сотрудники ДПС во время задержания пытался сбежать, когда его остановили правоохранители. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Инцидент произошел вечером 31 января в Соликамске (Пермский край). «Вечером 31 января наряд ДПС остановил KIA Rio для проверки документов. Оказалось, что за рулем находится 33-летний житель Соликамска, у которого никогда не было водительских прав. Мужчина отказался пройти медосвидетельствование и попытался сбежать. После этого сотрудники ДПС задержали его», — рассказали в полиции. На задержанного составлено три протокола о нарушениях: за вождение автомобиля без водительских прав, неподчинение сотруднику полиции и употребление наркотиков. Суд отправил пермяка в ИВС на 12 суток. В ГУ МВД отметили, что руководству наряда ДПС было доложено о том, что во время задержания один из сотрудников ударил пермяка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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