Заксобрание ЯНАО будет добиваться закрытия точек с разливным алкоголем

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Клипарт. Сургут, пиво, алкоголь, пиво разливное
Власти ЯНАО получили новые возможности для борьбы с торговлей спиртным Фото:

Власти Ямала получили больше полномочий в контроле за оборотом алкоголя. Как сообщила пресс-служба заксообрания ЯНАО, от жителей региона поступало много жалоб на шум, устраиваемый посетителями заведений, однако полномочий для борьбы с «псевдокафе» не было.

«На Ямале к депутатам также поступали обращения от жителей с просьбой избавить от шума и беспорядка, устраиваемыми посетителями заведений под окнами многоквартирных домов, — приводит пресс-служба заксобрания слова председателя Сергея Ямкина. — Однако ранее для решения этих вопросов у региональных властей не хватало полномочий. Сейчас ситуация должна измениться, и в этой сфере будет наведен порядок».

Председатель заксобрания объяснил, что обычно «наливайки» днем работают как обычные магазины. В ночные часы, когда торговля спиртным официально запрещена, они начинают маскироваться под бары и кафе, в которых продают спиртное на разлив, не запрещая забирать выпивку с собой.

Госдума приняла антиалкогольный закон в третьем чтении 1 февраля. Ограничения коснутся и заведений общепита, и многоквартирных домов с прилегающими к ним территориями. Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года, до 1 октября регионам предписано передать в Госдуму сведения о проделанной работе.

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Власти Ямала получили больше полномочий в контроле за оборотом алкоголя. Как сообщила пресс-служба заксообрания ЯНАО, от жителей региона поступало много жалоб на шум, устраиваемый посетителями заведений, однако полномочий для борьбы с «псевдокафе» не было. «На Ямале к депутатам также поступали обращения от жителей с просьбой избавить от шума и беспорядка, устраиваемыми посетителями заведений под окнами многоквартирных домов, — приводит пресс-служба заксобрания слова председателя Сергея Ямкина. — Однако ранее для решения этих вопросов у региональных властей не хватало полномочий. Сейчас ситуация должна измениться, и в этой сфере будет наведен порядок». Председатель заксобрания объяснил, что обычно «наливайки» днем работают как обычные магазины. В ночные часы, когда торговля спиртным официально запрещена, они начинают маскироваться под бары и кафе, в которых продают спиртное на разлив, не запрещая забирать выпивку с собой. Госдума приняла антиалкогольный закон в третьем чтении 1 февраля. Ограничения коснутся и заведений общепита, и многоквартирных домов с прилегающими к ним территориями. Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года, до 1 октября регионам предписано передать в Госдуму сведения о проделанной работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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