Полиция ХМАО провела рейды по выявлению нелегальных мигрантов

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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, наряд полиции, рейд полиции
В Нефтеюганске полиция устроила рейды по местам прибывания мигрантов Фото:

В Нефтеюганске полиция устроила массовые рейды по торговым точкам, строительным объектам, жилому сектору и другим местам прибывания мигрантов. Силовики выявили 44 нарушения, на троих жителей города завели уголовные дела, еще один иностранец будет выдворен из страны, сообщает полиция Югры сообщила в официальном telegram-канале ведомства.

«Полицейские составили 44 административных протокола. Установлены семь человек, которые находились на территории страны незаконно. В отношении восьми работодателей составлены административные протоколы, возбуждено три уголовных дела. В отношении одного иностранца принято решение о депортации за пределы страны», — говорится в сообщении.

Один из жителей Нефтеюганске прописал в своей квартире 28 граждан РФ без намерения предоставлять им жилье, а другая горожанка фиктивно зарегистрировала двоих граждан. Полиция также выявила факт незаконного пересечения государственной границы РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута провела облавы на мигрантов в кафе и ресторанах. Силовую поддержку полиции оказали сотрудники спецподразделений Росгвардии.

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В Нефтеюганске полиция устроила массовые рейды по торговым точкам, строительным объектам, жилому сектору и другим местам прибывания мигрантов. Силовики выявили 44 нарушения, на троих жителей города завели уголовные дела, еще один иностранец будет выдворен из страны, сообщает полиция Югры сообщила в официальном telegram-канале ведомства. «Полицейские составили 44 административных протокола. Установлены семь человек, которые находились на территории страны незаконно. В отношении восьми работодателей составлены административные протоколы, возбуждено три уголовных дела. В отношении одного иностранца принято решение о депортации за пределы страны», — говорится в сообщении. Один из жителей Нефтеюганске прописал в своей квартире 28 граждан РФ без намерения предоставлять им жилье, а другая горожанка фиктивно зарегистрировала двоих граждан. Полиция также выявила факт незаконного пересечения государственной границы РФ. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута провела облавы на мигрантов в кафе и ресторанах. Силовую поддержку полиции оказали сотрудники спецподразделений Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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