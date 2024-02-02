Полиция ХМАО провела рейды по выявлению нелегальных мигрантов

В Нефтеюганске полиция устроила массовые рейды по торговым точкам, строительным объектам, жилому сектору и другим местам прибывания мигрантов. Силовики выявили 44 нарушения, на троих жителей города завели уголовные дела, еще один иностранец будет выдворен из страны, сообщает полиция Югры сообщила в официальном telegram-канале ведомства.
«Полицейские составили 44 административных протокола. Установлены семь человек, которые находились на территории страны незаконно. В отношении восьми работодателей составлены административные протоколы, возбуждено три уголовных дела. В отношении одного иностранца принято решение о депортации за пределы страны», — говорится в сообщении.
Один из жителей Нефтеюганске прописал в своей квартире 28 граждан РФ без намерения предоставлять им жилье, а другая горожанка фиктивно зарегистрировала двоих граждан. Полиция также выявила факт незаконного пересечения государственной границы РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута провела облавы на мигрантов в кафе и ресторанах. Силовую поддержку полиции оказали сотрудники спецподразделений Росгвардии.
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