Полиция ХМАО провела рейды по выявлению нелегальных мигрантов

02 февраля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске полиция устроила рейды по местам прибывания мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске полиция устроила массовые рейды по торговым точкам, строительным объектам, жилому сектору и другим местам прибывания мигрантов. Силовики выявили 44 нарушения, на троих жителей города завели уголовные дела, еще один иностранец будет выдворен из страны, сообщает полиция Югры сообщила в официальном telegram-канале ведомства.



«Полицейские составили 44 административных протокола. Установлены семь человек, которые находились на территории страны незаконно. В отношении восьми работодателей составлены административные протоколы, возбуждено три уголовных дела. В отношении одного иностранца принято решение о депортации за пределы страны», — говорится в сообщении.



Один из жителей Нефтеюганске прописал в своей квартире 28 граждан РФ без намерения предоставлять им жилье, а другая горожанка фиктивно зарегистрировала двоих граждан. Полиция также выявила факт незаконного пересечения государственной границы РФ.



Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута провела облавы на мигрантов в кафе и ресторанах. Силовую поддержку полиции оказали сотрудники спецподразделений Росгвардии.

В Нефтеюганске полиция устроила массовые рейды по торговым точкам, строительным объектам, жилому сектору и другим местам прибывания мигрантов. Силовики выявили 44 нарушения, на троих жителей города завели уголовные дела, еще один иностранец будет выдворен из страны, сообщает полиция Югры сообщила в официальном telegram-канале ведомства. «Полицейские составили 44 административных протокола. Установлены семь человек, которые находились на территории страны незаконно. В отношении восьми работодателей составлены административные протоколы, возбуждено три уголовных дела. В отношении одного иностранца принято решение о депортации за пределы страны», — говорится в сообщении. Один из жителей Нефтеюганске прописал в своей квартире 28 граждан РФ без намерения предоставлять им жилье, а другая горожанка фиктивно зарегистрировала двоих граждан. Полиция также выявила факт незаконного пересечения государственной границы РФ. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута провела облавы на мигрантов в кафе и ресторанах. Силовую поддержку полиции оказали сотрудники спецподразделений Росгвардии.