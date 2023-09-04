Полиция Сургута начала облавы на мигрантов в кафе и ресторанах

05 сентября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Первыми в списке силовиков значатся халяльные кафе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция Сургута начала облавы на мигрантов в кафе и ресторанах. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «В городе начались масштабные облавы на мигрантов. Силовую поддержку полиции оказывают сотрудники спецподразделений Росгвардии. Выявляют приезжих, незаконно находящихся на территории города. На прошлой неделе силовики посетили практически все стройки города. На этой будут проверять кафе и рестораны. Особое внимание будут уделять халяльным местам общепита», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в городское управление МВД. Там подтвердили информацию о проведении рейдовых мероприятий совместно с Росгвардией. «Проходят плановые мероприятия направление на выявление нарушений миграционного законодательства. Где будут проходить и сколько продлятся — информация закрытая», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута проводит облавы на машины с тонировкой. Наряды ДПС проводят замер затемнения стекла, и если оно не соответствует правилам, водителя требуют устранить нарушение.

Полиция Сургута начала облавы на мигрантов в кафе и ресторанах. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «В городе начались масштабные облавы на мигрантов. Силовую поддержку полиции оказывают сотрудники спецподразделений Росгвардии. Выявляют приезжих, незаконно находящихся на территории города. На прошлой неделе силовики посетили практически все стройки города. На этой будут проверять кафе и рестораны. Особое внимание будут уделять халяльным местам общепита», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в городское управление МВД. Там подтвердили информацию о проведении рейдовых мероприятий совместно с Росгвардией. «Проходят плановые мероприятия направление на выявление нарушений миграционного законодательства. Где будут проходить и сколько продлятся — информация закрытая», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута проводит облавы на машины с тонировкой. Наряды ДПС проводят замер затемнения стекла, и если оно не соответствует правилам, водителя требуют устранить нарушение.