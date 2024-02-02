Челябинский губернатор наградил председателя комитета заксобрания Брагина

02 февраля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Анатолий Брагин работает в заксобрании региона на протяжении трех созывов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель комитета заксобрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин награжден медалью за вклад в развитие региона. Постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «За осуществление деятельности, принесшей значимые для Челябинской области результаты в государственной, законотворческой, политической, общественной и иных сферах постановляю: наградить медалью «За вклад в развитие Челябинской области Брагина Анатолия Ивановича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Брагин является одним из самых уважаемых депутатов заксобрания. Он избирался в состав ЗСО на протяжении трех созывов, начинался с 2010 года. С 1997 по 2005 годы он возглавлял прокуратуру Челябинской области. 21 января Брагину исполнилось 72 года.

Председатель комитета заксобрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин награжден медалью за вклад в развитие региона. Постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «За осуществление деятельности, принесшей значимые для Челябинской области результаты в государственной, законотворческой, политической, общественной и иных сферах постановляю: наградить медалью «За вклад в развитие Челябинской области Брагина Анатолия Ивановича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Брагин является одним из самых уважаемых депутатов заксобрания. Он избирался в состав ЗСО на протяжении трех созывов, начинался с 2010 года. С 1997 по 2005 годы он возглавлял прокуратуру Челябинской области. 21 января Брагину исполнилось 72 года.