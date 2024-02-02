Мужчина дал показания в полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина по имени Валерий (имя изменено), которого знакомая обвинила в изнасиловании, заявил, что был оклеветан. Он признался, что у него есть свидетели, которые могут подтвердить его невиновность.

«[Ее слова] — клевета. 30 января я дал показания, сегодня ездил на судмедэкспертизу. У меня есть свидетели, также в заявлении она указала, что якобы ударила меня статуэткой [в день якобы изнасилования], а на мне ни единой царапины», — сказал Валерий корреспонденту URA.RU.

По словам Валерия, знакомая написала на него заявление об изнасиловании 29 января. «А само это якобы было 27 января», — добавил мужчина. Он уверяет, что в тот день находился у сожительницы, его видели ее брат и сосед. В качестве доказательств он предоставил журналисту скрин с геолокацией — чтобы показать, где находился 27 января.

С самой девушкой он знаком около десяти лет. «Последние два года [мы] не общались. Вообще не пойму, может кто-то другой был, может умом поехала», — сказал Валерий, отвечая на вопрос, почему на него написали заявление. Оперативно связаться с девушкой не удалось. Также она не ответила на сообщение в мессенджере.

Другая подруга Валерия заявила URA.RU, что не верит в его виновность. В суды Каменска-Уральского не поступали материала по делу уральца.

О том, что в Каменске-Уральском ищут предполагаемого насильника, сообщил telegram-канал Ural Mash 1 февраля. По данным канала, мужчина пришел в гости к знакомой, толкнул ее так, что та потеряла сознание. Затем связал и надругался над ней. После этого он покинул квартиру. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

Валерий показал, где был 27 января Скрин: предоставлено мужчиной