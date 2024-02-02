Курганские медики приехали на ВДНХ в рамках Дня здоровья (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медики из Курганской области в Москве в рамках Дня здоровья рассказывают посетителям Международной выставки-форума «Россия» про больницы региона. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Достижения в области здравоохранения региона на стенде Курганской области, расположенном в павильоне №75, демонстрируют областная клиническая больница, кардиодиспансер, центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, медицинский информационно-аналитический центр, Курганский базовый медицинский колледж, поликлиника №1 и №2 города Кургана, Центр Илизарова, больница „РДЖ-Медицина“ и АО „Курганфармация“», — указано в сообщении. Также посетителям рассказывают про санатории региона «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща».

Медики выступили перед посетителями стенда региона с лекциями о здоровье и здоровом образе жизни, учили ставить проводить самообследование, ставить внутримышечно уколы и правильно пеленать младенцев. Врачи проводили УЗИ щитовидной железы и сонных артерий, измеряли артериальное давление, сеанс магнитотерапии. Помимо этого инструктор-методист лечебной физкультуры Центра Илизарова и врач-эндокринолог проводили консультации.

На форум приехали представители курганских больниц Фото: сайт правительства Курганской области, https://kurganobl.ru/content/kurganskie-mediki-na-vystavke-forume-vdnh-rossiya-uchat-posetiteley-stavit-ukoly-provodit