В Сургуте стриптизер устроил пикантное шоу на башкиро-татарской тусовке. Видео

02 февраля 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

В одном из кафе Сургута стриптизер устроил пикантное шоу на башкиро-татарской тусовке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) В сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Представление запечатлели на видео, которое опубликовало само заведение в своей группе в соцсети «Вконтакте».



«Всех с пятницей. Сегодня встречаемся. Абсолютно всем на баре виски с колой бесплатно», — подписал видео администратор группы.



Организатор вечеринки рассказал корреспонденту агентства, что стриптизера заказали на девичник. «У нас был девичник, заказали мужской стриптиз. В этом нет ничего такого, это просто развлечение», — прокомментировал организатор.



Однако у местного молодежного политбомонда вечеринка вызвала возмущение. «Ничего себе, как гуляют на башкиро-татарских дискотеках в Сургуте. Сцены не хуже голой дискотеки Ивлеевой», — говорится в публикации неофициального telegram-канала «Рупор молодежи».

В сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Представление запечатлели на видео, которое опубликовало само заведение в своей группе в соцсети «Вконтакте». «Всех с пятницей. Сегодня встречаемся. Абсолютно всем на баре виски с колой бесплатно», — подписал видео администратор группы. Организатор вечеринки рассказал корреспонденту агентства, что стриптизера заказали на девичник. «У нас был девичник, заказали мужской стриптиз. В этом нет ничего такого, это просто развлечение», — прокомментировал организатор. Однако у местного молодежного политбомонда вечеринка вызвала возмущение. «Ничего себе, как гуляют на башкиро-татарских дискотеках в Сургуте. Сцены не хуже голой дискотеки Ивлеевой», — говорится в публикации неофициального telegram-канала «Рупор молодежи».