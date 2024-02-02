В Сургуте стриптизер устроил пикантное шоу на башкиро-татарской тусовке. Видео

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Стриптиз мужской. Екатеринбург., мужской стриптиз, шериф
В одном из кафе Сургута стриптизер устроил пикантное шоу на башкиро-татарской тусовке

В сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Представление запечатлели на видео, которое опубликовало само заведение в своей группе в соцсети «Вконтакте».

«Всех с пятницей. Сегодня встречаемся. Абсолютно всем на баре виски с колой бесплатно», — подписал видео администратор группы.

Организатор вечеринки рассказал корреспонденту агентства, что стриптизера заказали на девичник. «У нас был девичник, заказали мужской стриптиз. В этом нет ничего такого, это просто развлечение», — прокомментировал организатор.

Однако у местного молодежного политбомонда вечеринка вызвала возмущение. «Ничего себе, как гуляют на башкиро-татарских дискотеках в Сургуте. Сцены не хуже голой дискотеки Ивлеевой», — говорится в публикации неофициального telegram-канала «Рупор молодежи».

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В сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Представление запечатлели на видео, которое опубликовало само заведение в своей группе в соцсети «Вконтакте». «Всех с пятницей. Сегодня встречаемся. Абсолютно всем на баре виски с колой бесплатно», — подписал видео администратор группы. Организатор вечеринки рассказал корреспонденту агентства, что стриптизера заказали на девичник. «У нас был девичник, заказали мужской стриптиз. В этом нет ничего такого, это просто развлечение», — прокомментировал организатор. Однако у местного молодежного политбомонда вечеринка вызвала возмущение. «Ничего себе, как гуляют на башкиро-татарских дискотеках в Сургуте. Сцены не хуже голой дискотеки Ивлеевой», — говорится в публикации неофициального telegram-канала «Рупор молодежи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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