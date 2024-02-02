Путин рассказал о сложном участке в зоне СВО

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что есть сложности на одном участке из-за БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за беспилотников на одном из участков в зоне спецоперации складывается сложная ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«На одном из участков сложная ситуация, связанная с БПЛА», — сообщил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы». Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Российский глава отметил, что информация ему поступила после утреннего разговора с Генштабом РФ.

Ранее Путин сообщил, что самый чувствительный участок борьбы за Россию находится на линии боевого соприкосновения, в зоне спецоперации. По его словам, в зоне спецоперации находится более 600 тысяч бойцов РФ.

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Из-за беспилотников на одном из участков в зоне спецоперации складывается сложная ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «На одном из участков сложная ситуация, связанная с БПЛА», — сообщил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы». Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Российский глава отметил, что информация ему поступила после утреннего разговора с Генштабом РФ. Ранее Путин сообщил, что самый чувствительный участок борьбы за Россию находится на линии боевого соприкосновения, в зоне спецоперации. По его словам, в зоне спецоперации находится более 600 тысяч бойцов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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