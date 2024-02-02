Путин рассказал о сложном участке в зоне СВО

Владимир Путин сообщил, что есть сложности на одном участке из-за БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за беспилотников на одном из участков в зоне спецоперации складывается сложная ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«На одном из участков сложная ситуация, связанная с БПЛА», — сообщил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы». Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Российский глава отметил, что информация ему поступила после утреннего разговора с Генштабом РФ.
Ранее Путин сообщил, что самый чувствительный участок борьбы за Россию находится на линии боевого соприкосновения, в зоне спецоперации. По его словам, в зоне спецоперации находится более 600 тысяч бойцов РФ.
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