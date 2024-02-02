Разоривший на 5 млн свердловских педагогов челябинский главбух отказалась банкротиться

Свердловские педагоги банкротят разорившего их на 5 млн челябинского главбуха

Галина Будыгина оставила бывшего работодателя без пяти миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-главбух свердловского сообщества преподавателей ВУЗов Галина Будыгина из Еманжелинска (Челябинская область) отказалась банкротиться после того, как разорила бывших преподавателей почти на пять млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд рассмотрит уже вторую жалобу Будыгиной на решение о банкротстве.

«Принять кассационную жалобу Будыгиной Галины Михайловны к производству Арбитражного суда Уральского округа. Судебное заседание по рассмотрению жалобы назначить на 29 февраля», — отмечено в постановлении суда.

Будыгину признали банкротом в августе 2023 года. Тогда же была запущена процедура реструктуризации долгов и утвержден финансовый управляющий. Задолженность признана судом общей юрисдикции в январе 2019 года. Было установлено, что Будыгина, в январе 2013 года получила доступ к расчетному счету преподавательского сообщества. Удаленно, с помощью своего номера телефона, главбух с января по июнь 2016 года сделала пять проводов. Деньги перечислила на свой банковский счет. Основанием стал указанный женщиной договор, который в суд предъявлен не был. Педагоги его наличие отрицали.

Будыгину уволили как вышедшую из доверия. Законность расторжения трудовых отношений суд подтвердил, а полученные Будыгиной средства посчитал неосновательным обогащением. Теперь педагоги настаивают на выплате им почти 3,7 млн рублей основного долга и 1,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. По признакам хищения возбуждено уголовное дело. Правопреемником сообщества стала АНО «Межрегиональное сообщество преподавателей ВУЗов», но суть претензий сохранилась.

В публичном поле контакты некоммерческой организации отсутствуют. Телефон Будыгиной, фигурирующий в судебном решении, отключен.